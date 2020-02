Haas: "Con la VF-20 dobbiamo tornare sempre in zona punti"

Gene Haas si augura che l’incubo sia finito: con le prime immagini della VF-20 la squadra americana spera di aver voltato pagina, dopo un 2019 molto deludente che ha fatto precipitare il team diretto da Gunther Steiner al nono posto del mondiale Costruttori dopo che l’anno prima aveva colto un brillantissimo quinto posto.

"Sono lieto di vedere la monoposto tornare ai colori Haas. È certamente una livrea nella quale le persone si identificano – ha detto Haas - francamente, spero che la VF-20 ci riporti ai risultati del 2018, quando siamo arrivati ​​quinti nel campionato Costruttori. Il 2019 è stato un anno difficile da sopportare, ma abbiamo fatto tesoro dei problemi nella speranza di crescere”.

“Prima o poi un periodo difficile arriva per tutti in F1, ma sono fiducioso che abbiamo imparato la lezione dello scorso campionato, per cui la VF-20 dovrà per forza essere più competitiva. Per me è importante tornare a lottare sempre in zona punti".

Positivo anche il team principal Guenther Steiner: "È sempre entusiasmante vedere lo sviluppo di una nuova Formula 1 e la VF-20 deve riportarci dove speriamo di essere. La stabilità dei regolamenti ci ha permesso di capire cosa non ha funzionato e sulla nuova macchina speriamo di aver corretto gli errori”.

“Non vedo l'ora che la VF-20 debutti in pista. Come sempre nei test ci sia aspetta che sia una macchina in grado di macinare subito un gran chilometraggio dimostrando di essere affidabile e anche veloce. Sarebbe il modo migliore per prepararsi per la prima gara in Australia”.