F1 | Haas: cambia la paratia laterale della VF-22

La Haas ha scelto il GP di Francia per portare i primi sviluppi sulla VF-22: in attesa di vedere nel dettaglio quali sono le modifiche che debutteranno al Paul Ricard, siamo in grado di mostrarvi la prima novità che riguarda la paratia laterale dell’ala anteriore.

Simone Resta, direttore tecnico della squadra americana, è intervenuto nella parte esterna dell’endplate cambiando il disegno della bavetta che era orizzontale e di apriva in un’inusuale forma a V nel bordo d’uscita separando l’andamento dei flussi verso l’alto e verso il basso.

Haas VF-22: la nuova bandella all'esterno della paratia laterale Photo by: Giorgio Piola Haas VF-22: ecco la vecchia bandella laterale Photo by: Giorgio Piola

Questo profilo era collocato poco più sopra un terzo dell’altezza della paratia, mentre ora è stato abbassato sensibilmente seguendo un concetto introdotto per primo dalla Mercedes sulla W13 in Gran Bretagna.

L’andamento della bavetta è diventato curvilineo verso l’alto, più in linea con le scelte delle altre squadre, evidenziando come le monoposto tendano ad una convergenza delle scelte.

La Haas ha portato al Castellet anche la vecchia soluzione e certamente effettuerà delle prove comparative per validare la nuova soluzione nella gara transalpina.