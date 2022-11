F1 | Haas annuncia Hulkenberg per il 2023 e saluta Schumacher

Il team Haas F1 ha ufficializzato l’accordo con Nico Hülkenberg per la stagione 2023.

Il trentacinquenne tedesco rimpiazzerà Mick Schumacher, che si avvia a concludere questo weekend ad Abu Dhabi la sua esperienza nel team di Gene Haas.

Hülkenberg sarà in pista tra meno di una settimana, in occasione del test in programma a Yas Marina martedì 22, subito dopo il Gran Premio. Nico sarà in pista con la prima monoposto, mentre sulla seconda è stato convocato il terzo pilota Pietro Fittipaldi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Muhammad Pratama Supriyadillah

“Sono molto felice aver ritrovato un posto da titolare in Formula 1 – ha commentato Hülkenberg – e devo ringraziare Gene Haas e Gunther Steiner per la loro fiducia. In realtà mi sento come se non avessi mai veramente lasciato questo paddock, e sono entusiasta di avere l'opportunità di fare di nuovo ciò che amo di più".

"Ci aspetta del lavoro per poter competere con tutte le altre squadre a metà schieramento e non vedo l'ora di dare il mio contributo”.

Hülkenberg tornerà così ad occupare un posto da titolare quattro anni dopo la conclusione della sua avventura in Renault.

Nelle ultime stagioni, vissute da riserva nel team Aston Martin, ha preso il via di quattro Gran Premi (due nel 2020 e due nel 2022) ruolo che gli ha consentito di prendere parte alle prime due gare della stagione in corso, sostituendo Sebastian Vettel.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sono molto contento di dare il benvenuto a Nico - ha commentato Günther Steiner - l'esperienza e le conoscenze che porta nel team sono evidenti, con quasi 200 Gran Premi di Formula 1 disputati".

"Ma soprattutto Nico ha la reputazione di essere un grande qualificatore nonché un pilota solido e affidabile. Questo pacchetto, abbinato all'esperienza di Kevin Magnussen, ci consentono di poter affrontare la prossima stagione con una formazione piloti molto credibile che ci aiuterà a spingere la squadra in avanti”.

Ovviamente più amaro il commento di Mick Schumacher, che dopo due stagioni in Formula 1 si ritrova escluso dai venti posti titolari in vista della stagione 2023.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Questo weekend disputerò la mia ultima gara con il team Haas – ha commentato Mick sui suoi canali social – non nascondo di essere molto contrariato dalla decisione di non rinnovare il contratto. Ma al di là di questo, voglio ringraziare Haas e Ferrari per avermi concesso questa opportunità".

"Queste due stagioni mi hanno aiutato a maturare sul fronte tecnico e personale, e proprio nei momenti di difficoltà ho capito quanto amo questo sport. Ho avuto alti e bassi, ma ora penso di meritare un posto in Formula 1, e non credo che per me sia un capitolo chiuso”.

Schumacher dovrebbe annunciare presto una collaborazione con un top-team nel ruolo di terzo pilota.

Il suo destino è legato alla scelta che farà Ricciardo, se Daniel deciderà di tornare in Red Bull, per Mick ci sarà un’opportunità in Mercedes, viceversa entrerà a far parte della squadra campione del mondo.