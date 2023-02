F1 | Gualtieri: "Affidabilità power unit? Buone risposte al banco"

Enrico Gualtieri, responsabile del reparto power unit Ferrari, è stato forse uno degli uomini maggiormente sotto pressione nell'inverno della Ferrari.

Nel corso del 2022 la power unit del Cavallino Rampante aveva dato segnali eccellenti dal punto di vista delle prestazioni dopo 2 anni in cui era parso troppo sotto tono per essere un "cuore" realizzato a Maranello (ricordiamo l'accordo segreto con la FIA...), ma poi diversi guasti hanno impedito al team diretto allora da Mattia Binotto di competere con la Red Bull nella lotta ai titoli iridati.

Sebbene i motori siano stati congelati lo scorso anno, i costruttori di power unit possono intervenire solo a scopo di migliorare l'affidabilità. E questo è stato il caso della Ferrari, con gli ingegneri diretti da Gualtieri che hanno lavorato sodo sullo 066/7 per renderlo più affidabile e garantire al team e ai clienti del Cavallino rampante una power unit più sfruttabile nel suo potenziale.

"Il lavoro invernale di preparazione della vettura è di solito uno dei più intensi dell'anno", ha ammesso l'ingegnere della Ferrari nel giorno della presentazione della nuova SF-23. "Anche quest'inverno non ha fatto eccezione. Di fatto le power unit sono congelate dallo scorso anno, fluidi inclusi, quindi olio e benzina. Quindi le uniche modifiche permesse sono per questioni di affidabilità".

"Ma l'affidabilità è stata il nostro tallone d'Achille riguardo la scorsa stagione, di conseguenza abbiamo impiegato l'inverno per risolvere le nostre principali criticità, per cercare di raggiungere il livello di affidabilità richiesto. Questo era il nostro principale obiettivo per il 2023 e di fatto su quest'attività abbiamo improntato il lavoro invernale".

Gualtieri, pur senza entrare nello specifico degli interventi, ha ammesso che la Ferrari ha lavorato sia sul motore termico che su quelli elettrici e le loro componenti per trovare un'affidabilità migliore in tutto il pacchetto power unit, coinvolgendo non solo le aree di progettazione, ma anche quelle di procedure di assemblaggio.

"Gli interventi che abbiamo fatto hanno riguardato principalmente le aree in cui abbiamo riscontrato difficoltà nel corso della passata stagione. Quindi ci siamo concentrati sul motore a combustione interna e sui motori elettrici. Allo stesso tempo abbiamo comunque cercato di capitalizzare l'esperienza fatta in pista nel 2022, per cui abbiamo cercato di lavorare su tutti i riscontri e i segnali deboli provenienti dalle componenti delle power unit utilizzate".

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

"Questo ha riguardato quindi varie aree di progettazione delle componenti, ma al tempo stesso abbiamo rivisto, dove necessario, alcune procedure di assemblaggio. E' stato un lavoro che ha coinvolto tutto il personale dedicato alla power unit, ma anche ai colleghi della Supply Chain e i nostri fornitori".

"Abbiamo lavorato su tutte le aree per cercare di comprendere le cause dei problemi che abbiamo riscontrato in pista nel corso del 2022 e di conseguenza abbiamo utilizzato tutti i nostri principali sistemi per cercare di risolverli. Di fatto è stato un lavoro che ha riguardato tutte le aree, dalla progettazione sino alla sperimentazione, includendo anche le aree operative per cercare di provare nuove soluzioni in un tempo decisamente ristretto".

"Abbiamo comunque sfruttato l'esperienza della seconda parte di stagione scorsa per fare evolvere alcune componenti ove necessario. E' un lavoro di fatto che non termina mai e che si basa su un continuo miglioramento delle componenti per raggiungere il livello di affidabilità richiesto. Stiamo avendo alcune risposte positive al banco riguardo alcune modifiche prodotte, ma come al solito sarà la pista a dirci se avremo fatto un buon lavoro", ha concluso Gualtieri.

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari