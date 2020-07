F1, GP Stiria, Libere 1: davanti c'è la Mercedes rosa!

Sergio Perez davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP della Stiria, secondo appuntamento del mondiale di F1 che replica quello austriaco della scorsa settimana sulla stessa pista del Red Bull Ring. Il messicano con la Racing Point è stato il più veloce in 1'04"867 con le gomme Soft.

La stupefacente Mercedes rosa (è la copia della W10 mondiale) è arrivata a 51 millesimi dal tempo di Hamilton della scorsa settimana, quando c'erano 24 gradi di temperatura di asfalto in meno e non faceva così caldo.

Perez ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull RB16 staccata di 96 millesimi a parità di gomme. La monoposto di Milton Keynes sembra migliorata: l'olandese ha girato con le soft, mentre Alexander Albon, sesto a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra, ha lavorato con le medie accusando un fastidioso sottosterzo nell'ingresso curva.

E le Mercedes? Hanno lavorato per raccogliere dati e non hanno cercato prestazioni: Valtteri Bottas, terzo, e Lewis Hamilton, hanno girato solo con gomme Hard e Medie. I due sono separati da 31 millesimi, e hanno lasciato un paio di decimi alla Racing Point. E' evidente che hanno copetrto le carte per capire come si comporta la W11 sui cordoli del Red Bull Ring.

Al settimo posto c'è Carlos Sainz con la McLaren: lo spagnolo è a sette decimi dalla vetta davanti a Pierre Gasly con l'AlphaTauri e Daniel Ricciardo con la Renault.

La Ferrari è solo decima a chiudere la top ten con Sebastian Vettel. Il tedesco con le Soft è arrivato a 1'05"770, vale a dire lo stesso distacco che la SF1000 aveva preso in qualifica nel GP scorso. Il tedesco ha usato l'ala anteriore vecchia e il fondo nuovo, facendo delle comparazioni con lo sviluppo condotto da Charles Leclerc con 'ala e fondo nuovo.

La squadra di Maranello ha svolto prove a velocità costante e nbon ha cercato i tempi: la sensazione è che le modifiche siano migliorative, ma necessitano di un lavoro di messa a punto. I tempi del Cavallino, quindi, non sono giudicabili, ma vedremo il valore della Rossa nel pomeriggio quando verrà provata la qualifica, visto che domani c'è il rischio che la sessione possa essere annullata per le pessime previsioni del tempo.

Fra le due Ferrari si è inserita l'AlphaTauri di Daniil Kvyat, autore di un testacoda con la AT01 dotata di qualche novità tecnica.

In ombra Esteban Ocon 13esimo con la Renault e Lando Norris con la seconda McLaren, ma i due hanno svolto programmi diversi dai compagni di squadra che sono più avanti.

Per il GP della Stiria due i collaudatori che sono stati chiamati in pista: Robert Kubica è tornato a guidare la C39 dopo i test invernali a Barcellona. Il polacco è salito sulla monoposto di Antonio Giovinazzi effettuando delle prove aerodinamiche senza mai montare le gomme soft per cui si è accontentato del 18esimo posto a tre decimi da Raikkonen che si è inserito al 15esimo posto.

Jack Aitken ha fatto il suo debutto in F1 con la Williams al posto di George Russell: il giovane inglese ha effettuato delle prove aerodinamiche con la vernice floviz sull'ala posteriore della FW43. L'ex pilota del programma giovani della Renault ha dovuto sviluppare la Williams perché Nicolas Latifi è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto alla curva 5 dopo mezz'ora a causa della perdita di potenza del motore Mercedes.

La squadra di Grove ha subito un secondo cedimento dopo quello di Russell nel GP d'Austria, tanto che Aitken ha portato al debutto una nuova unità dotata anche di MGU-H e turbo sostituiti. L'inglese è riuscito ad arrampicarsi al 17esimo posto con 1'06"768.

Chiude la lista Kevin Magnussen che non è riuscito a chiudere un giro cronometrato con la Haas: il danese ha effettuato tre installation lap prima di fermarsi definitivamente per un problema alla batteria che è stata sostituita. Romain Grosjean con la VF-20 si è agggrappato al 16esimo postoba 5 millesimi dall'Alfa Romeo di Kimi.