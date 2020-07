AlphaTauri è riuscita a esordire nel migliore dei modi nel Mondiale 2020 di F1, ossia con un settimo posto ottenuto da Pierre Gasly al GP d'Austria. Un esordio solo a livello di nome, perché di fatto si tratta del team Toro Rosso, dunque una struttura che ha certezze da diversi anni a livello tecnico, ma anche umano e di procedure.

La AT01, dunque, si è subito fatta valere nella gara che meno di una settimana fa ha rapito gli spettatori per la sua incertezza, riportando tutti indietro di almeno 20 anni, dove guasti e colpi di scena erano certamente più all'ordine del giorno rispetto all'ultima decade fatta di macchine semi-indistruttibili.

Il primo risultato stagionale ha fatto piacere alla squadra faentina, ma in F1 restare fermi a crogiolarsi sugli allori è il peggior errore che si possa commettere. Ecco perché AlphaTauri si ripresenterà al Red Bull Ring, sede del GP di Stiria che andrà in scena questa settimana, con novità per l'AT01.

A svelarlo è stato oggi Pierre Gasly nel corso dell'incontro con i giornalisti. "Sì, avremo aggiornamenti che saranno montati sulla macchina. Credo che Daniel dovrebbe provarli nelle libere di venerdì, poi io li proverò più tardi, ma sempre nel corso del fine settimana. Dovremo essere sicuri che funzionino realmente prima di montarli in Qualifica e gara".

"E' chiaro che l'obiettivo sia avere una monoposto più veloce per essere più vicini alla Top 10 e puntare spesso alla zona punti. Dobbiamo ridurre il gap dai team che sono davanti a noi. Le novità dovrebbero permetterci di fare un passo avanti e darci maggiori chance di lottare per i punti domenica".

"Credo che la situazione in cui dobbiamo migliorare maggiormente sia da ricercare nelle qualifiche. E' lì dove perdiamo di più rispetto ai nostri diretti avversari. Il nostro obiettivo è proprio quello di migliorarci in quell'aspetto. Stiamo spingendo forte con il preciso intento di migliorare in quell'aspetto e ridurre il gap dai nostri avversari. Il primo obiettivo è essere più vicini alla Renault".

Gasly ha lanciato il sasso, ma il suo compagno di squadra Daniil Kvyat ha tirato indietro la mano, nascondendola dietro la schiena. Il russo ha glissato sugli aggiornamenti, limitandosi a confermare che ci saranno e che sarà lui a portarli in pista per primo nelle prove libere di venerdì. Poi, se questi si confermeranno utili per migliorare le prestazioni della monoposto, allora saranno montate anche in gara.

"Sinceramente non so di cosa si tratti, scusate. Proprio non lo so. Non voglio dire qualcosa di sbagliato dandovi notizie sbagliate. Non voglio far danno a voi e al team".

"Di sicuro i pezzi nuovi saranno provati in questo fine settimana. L'obiettivo delle novità è migliorare le prestazioni della macchina. E' ovvio. Vediamo in che direzione ci porteranno questi aggiornamenti per poi capire come progredire. E' chiaro che se ci daranno una mano li monteremo anche per il resto del fine settimana", ha concluso il russo.