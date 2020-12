GP Lawrence d'Arabia: Ocon favorito su Albon e Sainz

Se le cose fossero andate come dovevano, George Russell sarebbe nettamente al comando della nostra speciale classifica intitolata a Thomas Edward Lawrence, meglio noto come Lawrence d’Arabia, che si basa sui risultati delle tre ultime gare disputate in Medio Oriente.

Infatti, con un moltiplicatore di 3,7 ( il moltiplicatore è calcolato dando un bonus di 0,15 in più per ogni posizione nella classifica del mondiale Piloti, quindi 1 per Hamilton, 1,15 per Bottas fino a 3,70 per Russell e Lafiti che non avevano conquistato neppure un punto prima del GP di Sahkir) il futuro campione inglese avrebbe avuto un punteggio di 25x3,7 pari a 92,5! Imprendibile.

Ma così non è stato, per cui ai vertici della graduatoria si portano i piloti di media classifica che hanno avuto piazzamenti nelle due gare delle tre già disputate: Esteban Ocon coi 47,7 punti del secondo posto a Sakhir (coefficiente 2,65) più i 5,3 del GP del Bahrain precede con 53 punti Alexander Albon con i due piazzamenti di terzo e sesto.

Carlos Sainz con la McLaren è al terzo posto con 43,6 punti davanti a Sergio Perez - che, senza il motore rotto in Bahrain sulla sua Racing Point, avrebbe ben altra posizione, e Lance Stroll Stroll.

Cosa succederà ad Abu Dhabi? Dai fuochi d’artificio ai quali le ultime gare ci hanno abituati, tutto può accadere. Sappiamo che torna Lewis Hamilton, ma in questo caso il sette volte campione del mondo non avrà possibilità di successo: prendendo i punti senza poter avere un moltiplicatore, al massimo arriverà a 50 (25+25 perchè il giro veloce non è computato). Ocon, Albon e Sainz, oggi restano i favoriti.

Ma siamo ai se. Aspettiamo. Abbiamo inventato questa classifica per animare il fine stagione. Possiamo dire che non ce ne sarebbe stato bisogno? Ma perchè rinunciare a una ciliegina in più anche se la torta è già eccellente?

Antonio Ghini

GP Bahrain 2. Lewis Hamilton 25x1,0 = 25 3. Lando Norris 12x2,5 = 24,6 4. Max Verstappen 18x1,3 = 23,4 5. Carlos Sainz 10x1,90 = 19 6. Pierre Gasly 8x2,35 = 18,8 7. Daniel Ricciardo 6x1,75 = 10,5 8. Valtteri Bottas 4x1,15 =4,6 9. Esteban Ocon 2x2,65 = 5,3 10. Charles Leclerc 1x1,6 = 1,6 1. Alexander Albon 15x2,2 = 33

GP Sakhir 1. Esteban Ocon 18x2,65 = 47,7 2. Sergio Perez 25x1,60 = 40 3. Lance Stroll 15x2,50 = 37,50 4. Carlos Sainz 12x2,05 = 24,60 5. Daniel Ricciardo 10x1,45 = 14,50 6. Alexander Albon 8x2,20 = 17,60 7. Daniil Kvyat 6x2,95 = 17,70 8. Valtteri Bottas 4x1,15 = 4,60 9. Gerge Russell 2x3,70 = 7,40 10. Lando Norris 1x1,90 = 1,90

La classifica generale

1. Esteban Ocon 53,00

2. Alexander Albon 50,60

3. Carlos Sainz 43,60

4. Sergio Perez 40,00

5. Lance Stroll 37,50

6. Lando Norris 26,50

7. Lewis Hamilton 25,00



7. Daniel Ricciardo 25,00

9. Max Verstappen 23,40

10. Pierre Gasly 18,80

11. Daniil Kvyat 17,70

12. Valtteri Bottas 9,20

13. George Russell 7,40

14. Charles Leclerc 1,60