F1 | GP Giappone: team in confusione anche con la bandiera a scacchi

La gara di Suzuka è stata interrota quasi subito a causa del peggioramento delle condizioni climatiche, e la corsa è ripresa solo quando mancavano poco meno di 40 minuti al limite massimo di tre ore, quando era evidente che non sarebbe potuta essere coperta l'intera distanza.

Ma mentre i team avevano un'idea approssimativa della durata della gara, sono stati colti di sorpresa per quanto riguarda il giro esatto in cui sarebbe terminata.

In base al limite di due ore previsto dalla F1 per la durata di una gara, le regole sono chiare: una volta raggiunto il limite delle due ore, il pilota in testa dovrà completare un altro giro prima che venga data la bandiera a scacchi.

L'articolo 5.4 del regolamento sportivo della F1 recita: "Se dovessero trascorrere due ore prima del completamento della distanza di gara prevista, al leader verrà mostrato il segnale di fine sessione quando attraverserà la linea di controllo (la Linea) al termine del giro successivo a quello in cui è terminato il periodo di due (2) ore, a condizione che ciò non comporti il superamento del numero di giri previsto".

Quindi alcune squadre avevano previsto che, una volta terminate le tre ore, ci sarebbe stato un ulteriore giro prima dell'esposizione della bandiera a scacchi.

L'Alpine, per esempio aveva previsto questa eventualità, dato che Fernando Alonso aveva iniziato la sua rimonta dopo un cambio gomme ed era pronto a superare Sebastian Vettel.

Il direttore sportivo Alan Permane ha dichiarato che la sua squadra è stata colta di sorpresa dal fatto che la gara sia terminata un giro prima di quanto si sarebbe aspettata.

"Credo che la gara sia stata interrotta un giro prima, la bandiera a scacchi è stata data un giro prima di quanto avrebbe dovuto essere", ha detto. "Penso che quando Max è passato sul traguardo, c'erano ancora circa cinque secondi sul cronometro, e poi la bandiera a scacchi è stata data al giro successivo. Quindi credo che, se la gara fosse andata come pensavamo, avremmo preso anche Sebastian".

L'Alpine non è stata la sola, perché anche Max Verstappen e la Red Bull sono sembrati colti di sorpresa dall'uscita della bandiera a scacchi.

Nonostante i sistemi di gara indicassero la vittoria e la bandiera esposta, Verstappen ha continuato a spingere perché lui e la sua squadra non erano sicuri che la gara fosse finita.

Dopo aver raggiunto le curve Degner, l'ingegnere di Verstappen Gianpiero Lambiase ha detto: "Ok, Max, sembra che ci sia un po' di confusione sul fatto che la gara sia finita. Noi pensiamo di sì. Ma portala a casa".

Anche Charles Leclerc della Ferrari ha chiesto: "È finita?".

Più indietro, la McLaren ha chiesto a Daniel Ricciardo di mantenere la velocità dopo la bandiera a scacchi perché non era del tutto sicura di quello che era successo.

Il team principal Andreas Seidl ha dichiarato: "La bandiera a scacchi è stata esposta al momento giusto, ma abbiamo visto che Max Verstappen stava ancora andando a tavoletta dopo aver tagliato il traguardo, quindi non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo".

"Eravamo tutti d'accordo sul muretto dei box che quella era la bandiera a scacchi. Ma dato che Max stava ancora spingendo, inizialmente abbiamo detto ai nostri piloti di andare sul sicuro, ma continuando a spingere, perché forse c'era qualcosa che ci era sfuggito".

Alla fine, la risposta del perché la bandiera a scacchi sia uscita prima di quanto previsto da alcuni team è stata data dalla specifica formulazione del regolamento.

Mentre il limite di due ore previsto dal regolamento menzionava il giro supplementare, il limite di tre ore per un evento rappresenta una sosta forzata.

Nel discutere i limiti di tempo, l'articolo 5.b afferma che: "Se la gara viene sospesa (vedi articolo 57), la durata della sospensione sarà aggiunta a questo periodo fino a un tempo massimo totale di gara di tre (3) ore".

Senza alcun riferimento alla necessità di effettuare un giro supplementare, la finestra di tre ore significa che non appena il tempo limite viene raggiunto, la bandiera a scacchi deve essere esposta al leader della gara, ed è esattamente ciò che è accaduto.

Tuttavia, proprio come la confusione sull'assegnazione dei punti che ha funestato le fasi successive al GP del Giappone, questa regola delle tre ore potrebbe essere modificata nel corso dell'inverno per essere in linea con la gestione del limite delle due ore.