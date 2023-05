F1 | GP Emilia Romagna: vertice dopo pranzo per decidere che fare

L’intensità della pioggia è leggermente calata, ma l’allerta rosso rimane attivo anche oggi, per quanto il fenomeno del maltempo dovrebbe andare in calando. La situazione in Emilia Romagna è drammatica con due morti a Ronta di Cesena e Forlì e con centinaia di persone evacuate.

I corsi d’acqua si sono gonfiati a dismisura e da Bologna fino alle città costiere dell’Adriatico ci sono fiumi, torrenti e semplici canali che sono esondati creando pericoli, danni frutto di una vera e propria alluvione. Faenza è una delle città più colpite insieme a quelle rivierasche che sono sott’acqua da ieri.

Anche il Santerno, il fiume che costeggia l’Enzo e Dino Ferrari ha avuto un’ondata di piena nella notte che ha allagato il paddock 2. Gli organizzatori del GP dell’Emilia Romagna stanno monitorando la situazione e hanno chiuso l’accesso all’autodromo, per cui è inutile approssimarsi al tracciato.

Intorno alle 13 dovrebbe esserci una riunione nella quale verrà fatto il punto sulla regolare disputa del primo appuntamento europeo di Formula 1 nel calendario. Per il momento non ci sono prese di posizione perché si vuole valutare con la giusta calma qual è la situazione non solo in prossimità del tracciato, ma di tutta l’area in difficoltà, nella consapevolezza che l’accesso e il deflusso del pubblico (sono stati venduti 160 mila biglietti nell’arco del weekend) possano avvenire in piena sicurezza senza che ci siano intralci nei soccorsi alle aree più colpite dalle piene devastanti.

La situazione, quindi, è in continuo divenire: al momento non è corretto azzardare qualsiasi previsione. Aspettiamo il vertice dopo l’ora di pranzo per capire quale sarà l’indirizzo che verrà preso…