F1 | GP Emilia Romagna: l'8 febbraio si discute il contratto

Mancano solo delle formalità burocratiche che saranno ultimate l’8 febbraio prossimo, dopodiché potrà partire la campagna per la vendita dei biglietti del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, perché il contratto fra F1 e ACI Italia possa essere sottoscritto, dando stabilità alla seconda gara tricolore fino al 2025.

Angelo Sticchi Damiani ha lavorato sodo da una parte per garantirsi i supporti economici statali che permetteranno a Formula Imola, la società che gestisce l’Enzo e Dino Ferrari di allestire la gara che è in calendario per il 24 aprile come quarta gara e apertura europea e dall’altra per trovare l’accordo con Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1.

Una buona notizia che permetterà di togliere l’asterisco da Imola: si tratta di un passaggio importante che consentirà alla struttura organizzativa di dare il via alla pre-vendita dei biglietti che è già pronta e che aspetta solo l’ok ufficiale.

La speranza è che alla terza edizione dopo il ritorno nel calendario di Formula 1, il GP dell’Emilia Romagna possa disputarsi finalmente con il pubblico: la speranza è che l’epidemia di Omicron vada calando nella primavera, in modo da permettere ai tifosi italiani di essere sulle tribune con meno restrizioni di quanto lo sport nazionale sia condizionato oggi (gli stadi di calcio possono accogliere un massimo di 5 mila spettatori).