GP Eifel: Hamilton come Schumacher con 91 vittorie!

I tedeschi lo considerano un "usurpatore": Lewis Hamilton ha eguagliato le 91 vittorie di Michael Schumacher proprio nel GP dell'Eifel disputato al Nurburgring. L'esa-campione pareggia il record di successi e con la Mercedes centra la settima affermazione stagionale. Ma sbaglia chi vuole svilire i numeri di Lewis perché è indiscutibilmente il pilota più forte di questa era ibrida.

Il mondiale ha preso una piega tutta a favore di Lewis Hamilton che ora ha un vantaggio di 69 punti su Valtteri Bottas che è stato costretto al ritiro per il cedimento dell'ibrido su una power unit, la terza della stagione, completamente nuova.

Scatta un allarme di affidabilità per la Stella, ma il finlandese, dopo un'ottima partenza, ha saputo tenere a bada l'aggressività dell esa-campione e, quando sembrava che potesse avere il controllo della corsa iniziata dalla fantastica pole, ha commesso un errore al giro 13: ha bloccato la ruote anteriori alla staccata di curva 1 ed è finito lungo. Hamilton si è affiancato al leader della gara e le due frecce nere si sono sfiorate, ma Bottas ha tenuto duro: non è servito a niente perché il "boscaiolo" poi ha accusato un guaio all'ibrido che lo ha costretto a ridurre il passo fino allo stop.

Ed allora è stata l'apoteosi per Lewis Hamilton che non ha temuto nemmeno la safety car chiamata al giro 45 per spostare la McLaren di Lando Norris con il motore in fumo.

Tanto Lewis che Verstappen si sono lamentati del passo troppo lento della vettura di sicurezza guidata da Maylander, ma Bernd che seguiva l'ordine del direttore di corsa che voleva far sdoppiare e ricongiungere al gruppo gli attardati. Il fatto è che i primi si sono trovati con le gomme fredde: Hamilton poi si è involato nella storia con un successo indiscusso e indiscutibile.

Commovente la consegna da parte di Mick Schumacher di un casco del padre prima del podio: Hamilton si è emozionato, rendendosi conto della grandezza della sua impresa.

Max Verstappen ha colto il massimo con una Red Bull molto evoluta: al Ring hanno debuttato una nuova sospensione posteriore e molte soluzioni aerodinamiche che hanno permesso alla RB16 di avvicinare la freccia nera, ma non di sfidare la W11. Il fatto è che nei pochi giri finali dopo la safety car l'olandese è riuscito a rifilare quasi dieci secondi a chi lo seguiva, siglando anche il giro più veloce in 1'28"139 è il segno che la Red Bull si è staccata dagli altri e si sta avvicinando inesorabilmente alle Mercedes.

Daniel Ricciardo regala alla Renault il primo podio dal rientro della Casa francese in F1 con un team ufficiale: l'australiano non ha sbagliato niente e finalmente ha raccolto quel risultato che meritava da qualche GP. Ora Daniel potrà scegliere quale tatuaggio dovrà farsi il team principal Cyril Abiteboul. Intanto sale al quarto posto nel mondiale piloti scavalcando Lando Norris costretto al ritiro.

Ricciardo si è dovuto difendere con gli artigli dagli attacchi di Sergio Perez che ha cercato di agguantare il podio con la Racing Point: il messicano ha disputato una grande gara che porta la Racing Point al terzo posto nel mondiale Costruttori, scavalcando la McLaren che si è dovuta accontentare di Carlos Sainz, quinto. Lo spagnolo ha preceduto Pierre Gasly con l'AlphaTauri molto consistente in sesta piazza.

Per trovare la Ferrari bisogna scendere al settimo posto: Charles Leclerc non ha mai trovato il passo con la Rossa che in gara non è sembrata la stessa della qualifica. Il monegasco ha fatto un lungo nel quale ha spiattellato le gomme soft quasi subito, ma anche poi non è mai riuscito a contrastare chi arrivava dietro di lui. Se non c'era la safety car avrebbe concluso doppiato: a Maranello hanno ancora da lavorare. Male Vettel fuori dai punti: 11esimo, preceduto da un grande Antonio Giovinazzi capace di conquisatre un prezioso punticino con l'Alfa Romeo che gli varrà la conferma per il 2021. Il tedesco è stato anche autore di un lungo proprio dietro a Giovinazzi che si è concluso con il solito testacoda...

Deve far riflettere il fatto che Nico Hulkenberg, chiamato in fretta e furia a sostituire l'ammalato Lance Stroll prima delle qualifuche, sia rrivato a ridosso della SF1000: il tedesco era partito ultimo e ha colto un piazzamento importante pur essendo a secco di allenamento da Silverstone.Ha dato il suo contributo alla Racing Point terza fra i Costruttori.

A punti anche Romain Grosjean, nono con la Haas: il francese temeva di doversi fermare per un sasso spatrato da Kimi Raikkonen che gli ha colpito un dito della mano, impedendogli per qualche giro di cambiare senza dolore, tanto temere di aver patito una frattura. Poi il transalpino ha stretto i denti e ha rischiato di essere fermato dal direttore di gara perché aveva esagerato con i tagli alla curva 4, tanto da meritarsi una bandiera bianco-nera, ma poi ha portato a casa due punti che sono oro per la squadra USA che dall'inizio dell'anno non ha cambiato niente sulla VF-20!

Deludente Kimi Raikkonen: nel giorno in cui il finlandese ha battuto il record di GP disputati che era detenuto da Rubens Barrichello, Iceman ne ha combinate di tutti i colori. Si è meritato una penalità di 10 secondo per aver quasi capottato Russell alla staccata di curva 1, poi ha rotto l'ala anteriore in un contatto per cui non deve stupire vederlo al 12esimo posto.

Il GP dell'Eifel è stato molto selettivo con ben cinque ritiri: la F1 è parsa meno indistruttibile del solito, offrendo una gara ricca di emozioni e anche di sorpassi. Alla faccia di chi sostiene che quello attuale non sia uno spettacolo adeguato al rango della massima serie...