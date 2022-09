F1 | GP d'Italia: ci sarà Mattarella e Bocelli canterà l'inno Il presidente di ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha presentato oggi nella sala stampa Tazio Nuvolari la 93esima edizione del GP d'Italia di Formula 1. Nel "Tempio della velocità" sono attesi 350 mila spettatori per quello che sarà il record di affluenza in un weekend di gara. Per celebrare il Centenario dell'autodromo sono state messe in cantiere una serie di iniziative speciali. Salva la Fan Zone: una buona notizia che è arrivata all'ultimo momento.