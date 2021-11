F1 | GP di San Paolo: la griglia di partenza

Andiamo a conoscere nel dettaglio la Griglia di Partenza del Gran Premio di San Paolo di Formula 1, con la Mercedes di Valtteri Bottas capace di conquistare la pole position dopo un'intensissima Sprint Qualifying conquistata dalla W12 numero 77.

La vettura gemella, quella di Lewis Hamilton, ha dato spettacolo con una rimonta forsennata, che ha portato l'inglese in quinta posizione ma, per effetto delle cinque posizioni di penalità a seguito della sostituzione del motore termico della sua power unit, si trova quindi in decima posizione.

Bene la Ferrari, con un solido Carlos Sainz in terza posizione, mentre alle spalle del ferrarista si staglia la RB16B di Sergio Perez.