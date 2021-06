F1, GP di Francia: Verstappen bastona le Mercedes in qualifica

Il feudo Mercedes è crollato: Max Verstappen ha meritato la pole position nel GP di Francia, risultando l'unico pilota che ha bucato il muro dell'1'30 con le gomme soft. La Red Bull si conferma la monoposto più competitiva facendo la differenza nell'ultimo tratto della pista, dove gli avversari arrivano con gli pneumatici rossi già finiti. Verstappen mette in saccoccia la quinta partenza al palo, la seconda in questa stagione, riuscendo a dare degli strappi ogni volta che è sceso in pista e costringendo gli avversari a inseguirlo con un assetto aerodinamico particolarmente scarico.

Lewis Hamilton è in prima fila e ha portato la W12 ad appena 258 millesimi dalla Red Bull: l'inglese ha continuato a lavorare sessione dopo sessione per trovare la competitività della freccia nera che non emerge più in modo così evidente come in passat. Il campione del mondo, però, quando deve estrarre la prestazione non manca l'appuntamento: Lewis in gara potrebbe rendere più dura la vita che in qualifica. Entrambi i piloti della prima fila scatteranno con le gomme gialle. come quasi tutti quelli che sono entrati in Q3: l'obiettivo era di allungare il primo stint per riuscire a coprire la gara solo con un pit stop.

La Mercedes si arrende in qualifica, ma non è detto che si dia battuta in gara: la squadra di Brackley può fare affidamento su Valtterio Bottas che ha saputo fare meglio di Sergio Perez, in una sfida nella quale anche i secondi piloti possono avere un ruolo importante. Valtteri è stato sempre davanti ad Hamilton, ma alla resa dei conti è finito alle spalle dell'epta-campione.

Il messicano, invece, ha pagato quasi mezzo secondo dal suo capitano, ma sappiamo tutti che Sergio si trasforma nel passo gara e ce l'ha dimostrato vincendo a Baku.

Il primo degli altri è Carlos Sainz che ha portato la Ferrari al quinto posto: lo spagnolo si è adattato meglio all'assetto scarico della SF21, visto che Charles Leclerc ha fatto più fatica dovendo accontentarsi di una settima posizione non esaltante. La Rossa si conferma la terza forza del paddock, tenendo a distanza la McLaren che è solo ottava con Lando Norris e decima con Daniel Ricciardo.

Lo sfidante nel gruppo di centro della Ferrari è Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese è sesto ad appena 28 millesimi da Carlos Sainz e sarà una spina nel fianco dello spagnolo anche in gara. bellissima anche la prestazione di Fernando Alonso nono con l'Alpine: l'iberico aveva una nuova idroguida e Fernando ne ha beneficiato trovando una maggiore fiducia nella vettura.

Rimane fuori dalla top ten Esteban Ocon con l'Alpine: in sesta fila al suo fianco ci sarà Sebastian Vettel con la migliore Aston Martin, anche se le aspettative erano altre. Antonio Giovinazzi ha avuto il merito di portare l'Alfa Romeo in Q2 in 13esima posizione: l'italiano nel secondo run ha provato a montare le soft senza successo, ma è riuscito a tenersi dietro la Williams di George Russell ottimo 14esimo.

Mick Schumacher ha avuto il pregio di conquistare per la prima volta il passaggio in Q2 con la Haas, ma poi ha esagerato alla curva 6 e ha perso la monoposto andato a sbattere violentemente contro le barriere, conciando la VF-21. Un errore di valutazione che costerà molto caro visto che il tedesco sarà costretto a scattare dal fondo della griglia dopo aver meritato la 15esima posizione se dovrà sostituire la trasmissione.

Nicholas Latifi non è passato in Q2 per un distacco di 2 millesimi di secondo dal compagno di squadra George Russell e si è dovuto accontentare della 16esima posizione. Il canadese ha preceduto Kimi Raikkonen in difficoltà con l'Alfa Romeo: Iceman dovrà scattare dalla 17esima posizione in gara. Nikita Mazepin è 18esimo con la Haas: il russo ha preceduto due piloti impossibilitati di cercare una prestazione.

Lance Stroll ha visto interrotto il suo ultimo tentativo con l'Aston Martin a causa del botto di MicK Schumacher e ha visto svanire la possibilità di uscire dalla prima tagliola: la squadra ha sbagliato i tempi di uscita e ne paga conseguenze gravissime.

Yuki Tsunoda non ha percorso nemmeno un giro cronometrato perché il giapponese si è girato fra la curva 1 e la 2 ed è finito contro le barriere con il retrotreno delll'AlphaTauri, concludendo la sua Q1 per l'imposibilità di ripartire per un problema al cambio bloccato in folle, benché i danni esterni non sembravano particolarmente gravi. Per Tsunoda arriva un altro errore grave, dopo quello di Imola con una dinamica piuttosto simile. Il ragazzo è giovane, ma ripete degli sbagli: al Paul Ricard ha aggredito troppo il cordolo esterno che lo ha sparato fuori pista.