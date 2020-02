GP della Cina: domani sarà ufficiale l'annullamento

La decisione sarà ufficiale solo domani, ma le squadre di Formula 1 sono già state informate: il GP della Cina in programma il 19 aprile viene annullato e il calendario dei GP 2020 perde una gara, tornando a 21 appuntamenti.

Del resto le parole del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano con la stampa a Ginevra sul Coronavirus non sono affatto incoraggianti...

"Un virus può creare più sconvolgimenti politici, economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno".

Parole tutt'altro che rassicuranti, ma si contano 1.018 morti a oggi, dato che solo ieri le vittime sono state oltre 100.

"Con il 99% dei casi di contagio in Cina, il coronavirus rimane un'emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo" ha aggiunto Ghebreyesus che ha parlato di oltre 42 mila contagi nella provincia di Hubei, focolaio del virus.

Il Circus non può correre alcun rischio per la salute di addetti ai lavori e pubblico: il principale fattore che ha fatto scattare la decisione è di natura non solo sanitaria ma anche assicurativa. Tanto che cominciano a filtrare dei dubbi anche sulla disputa del GP del Vietnam che si dovrebbe correre due settimane prima ad Hanoi: questo appuntamento sarebbe al debutto in Formula 1 e l'eventuale cancellazione sarebbe una grande mazzata per gli organizzatori.