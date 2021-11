F1 | GP del Messico: orari e come vederlo in TV

A distanza di due anni, la Formula 1 torna a fare tappa a Città del Messico, dopo che nel 2020 le trasferte transoceaniche sono state cancellate a causa della pandemia del COVID-19. Quella dell'Autodromo Hermanos Rodriguez è la prima tappa di una tripletta che comprende anche il Gran Premio del Brasile e la prima edizione del Gran Premio del Qatar. Dunque, aprirà un ciclo che potrebbe essere decisivo per le sorti del Mondiale.

A cinque appuntamenti dal termine della stagione, infatti, Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano separati tra loro da appena 12 punti, con l'olandese della Red Bull che però è riuscito ad incrementare il suo margine con la vittoria di una decina di giorni fa nel Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin. Sulla carta, il tracciato messicano dovrebbe favorire di più la RB16B rispetto alla Mercedes del rivale, quindi per il pilota più amato secondo i recenti sondaggi potrebbe rappresentare un'altra ghiotta occasione per provare a fare un passo verso il titolo.

Attenzione però anche alla Ferrari, che nelle ultime uscite ha mostrato dei progressi molto interessanti con il nuovo ibrido. Un aspetto molto importante in Messico, visto che si corre ad una grande altitudine e che questo quindi costa inevitabilmente cavalli preziosi alla parte termica della power unit. Inoltre, il tratto più tortuoso del tracciato sembra essere congeniale alle caratteristiche della SF21, quindi le Rosse potrebbero essere una bella sorpresa e provare a riprendersi il terzo posto nella classifica Costruttori, visto che ora a dividerle dalla McLaren ci sono appena 3,5 punti.

Gli orari del Gran Premio del Messico

Il format del fine settimana di Città del Messico è quello tradizionale, quindi non prevede la Sprint Qualifying. Tuttavia, complice il fuso orario (7 ore di differenza), bisognerà passare la serata davanti al televisore per seguire la lotta iridata in diretta.

Venerdì 5 novembre

Prove Libere 1: 18:30-19:30

Prove Libere 2: 22:00-23:00

Sabato 6 novembre

Prove Libere 3: 18:00-19:00

Qualifiche: 21:00-22:00

Domenica 7 novembre

Gara: 20:00

Come posso vedere il Gran Premio del Messico in TV

Sky Sport F1 HD (Canale 207 di Sky): Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sabato alle 23:15 sintesi qualifiche; domenica alle 23:00 gara)

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Venerdì 5 novembre

Prove Libere 1: dalle 18:00

Prove Libere 2: dalle 21:30

Sabato 6 novembre

Prove Libere 3: dalle 17:30

Qualifiche: dalle 20:30

Domenica 7 novembre

Gara: dalle 19:30