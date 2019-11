F1, GP del Brasile: Ferrari e Red Bull con più Soft di Mercedes

Pirelli ha svelato i set di gomme scelti da piloti e team per il penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1, il Gran Premio del Brasile che anche quest'anno si terrà a Interlagos.

Sul tracciato paulista la Casa italiana fornitrice unica di pneumatici porterà le seguenti mescole: White Hard C1, Yellow Medium C2 e Red Soft C3.

La Ferrari e i suoi piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, avranno 10 treni di Soft a testa. Esattamente lo stesso numero di treni di gomme morbide scelti anche da Max Verstappen e Alexander Albon, piloti della Red Bull.

Diverse le scelte in casa Mercedes, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che avranno a testa 8 treni di Soft, dunque 2 in meno rispetto ai diretti rivali. Diverse le scelte nel team campione del mondo in carica anche per quanto riguarda gomme Hard e Medium.

Hamilton, infatti, avrà 4 treni di Medium e 1 solo di Hard a fronte dei 3 di Medium e 2 di Hard del compagno di squadra, ormai certo in maniera matematica del secondo posto nel Mondiale Piloti.

I piloti di Ferrari e Red Bull hanno fatto le stesse scelte su Hard e Medium, con 2 set di entrambi a testa. Oltre a Ferrari e Red Bull, anche Renault, Haas F1 e Racing Point hanno scelto per i loro piloti 10 set di Soft.