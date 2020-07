F1, GP d'Austria: tolti i cordoli dissuasori in curva 9 e 10

Alla vigilia del primo fine settimana di gara del Mondiale 2020 di Formula 1, la FIA ha deciso di apportare modifiche significative alla pista del Red Bull Ring, sede del GP d'Austria e primo evento della nuova stagione.

Non si parla di modifiche al layout, ma la modifica legata ai cordoli, spariti nelle due curve finali della pista austriaca. Questa scelta è dovuta dal fatto che, con tante gare in poche settimane, alcuni team potrebbero avere problemi con i pezzi di ricambio.

Un altro fattore è legato appunto ai pezzi di ricambio che, in una pista dai cordoli insidiosi come il Red Bull Ring, potrebbero impegnare le squadre con ulteriori investimenti sulle componenti.

Ricordiamo ad esempio che lo scorso anno Lewis Hamilton danneggiò la sua ala anteriore passando sui cordoli posti per dissuadere i piloti ad andare troppo oltre i limiti della pista.

Michael Masi, direttore di gara FIA, ha confermato che i cordoli gialli all'uscita della Curva 9 e della Curva 10 sono stati rimossi per questo fine settimana. I piloti non dovranno superare il cordolo rimasto con le 4 ruote, altrimenti saranno considerate manovre che hanno ecceduto ai limiti del tracciato imposti.

Qualora dovesse accadere, i tempi dei piloti autori di questa infrazione vedranno eliminati i tempi fatti nel giro incrimiato. In gara, invece, avranno 3 possibilità di farlo prima di vedersi sventolare la bandiera bianca e nera di avvertimento per il sueramento dei limiti della pista.

Eventuali infrazioni che potrebbero essere fatte dopo l'esposizione della bandiera in questione saranno segnalate alla Direzione Gara, dunque ai commissari sportivi designati per l'evento. I piloti, poi, saranno tenuti ad assicurarsi di rientrare in pista solo quando sarà sicuro farlo e senza ottenere vantaggi duraturi.