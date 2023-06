F1 | GP d'Austria: aria rarefatta insidia di PU e freni

Il Red bull Ring è anche quest’anno sede del Gran Premio d’Austria di Formula 1. Il tracciato si trova a circa 700m slm sulle alpi austriache e presenta i classici problemi di gestione della power-unit ad alta quota, dove l’aria è più rarefatta.

Le temperature del motore dovranno essere monitorate attentamente per via dei potenziali problemi di raffreddamento. Inoltre, anche la gestione dell’impianto frenante è delicata data le numerose impegnative decelerazioni.

Grafico MegaRide, GP d'Austria Photo by: MegaRide

Il tracciato austriaco è veloce con 7 curve a destra e solo 2 a sinistra e premia le vetture con un'ottima trazione

Le gomme sono stressate in particolare in direzione longitudinale, durante le frenate e in trazione in uscita dalle curve lente: il tratto più critico è in approccio a curva 3. L’unica sezione in cui c’è sollecitazione non trascurabile in laterale è tra curva 7 e curva 8.

Data l'aspettativa di un livello di grip relativamente basso e la limitata severità del percorso, i tecnici di Pirelli hanno scelto di allocare per il weekend il set di pneumatici più morbido, caratterizzato dalle mescole C3-C4-C5.

Il posteriore qui è fondamentale per avere una buona trazione in uscita dalle curve e la presenza di diversi saliscendi e cambi di pendenza potrebbe rendere più complessa la gestione dei punti di staccata e favorire possibili bloccaggi in frenata da evitare in ottica tyre management.

Grafico MegaRide, GP d'Austria Photo by: MegaRide