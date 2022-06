F1 | GP Canada: Verstappen batte Sainz, Leclerc è quinto

Carlos Sainz ci ha provato fino all'ultimo giro, ma Max Verstappen è un marziano che non sbaglia un colpo. La safety car causata da Yuki Tsunoda in barriera uscendo dai box dopo il pit al giro 48, ha offerto un mini GP di 16 giri al restart della tornata 54: il campione del mondo ha imposto un passo da qualifica e Carlos Sainz, pur disponendo dell'ala mobile aperta, non è mai riuscito a portare un attacco alla Red Bull, dovendosi accontentare del giro più veloce in 1'15"897 al giro 57 che gli vale un punticino addizionale.

L'olandese colleziona il sesto successo stagionale partendo dalla posizione al palo e porta a 175 punti il suo bottino iridato, accrescendo il suo vantaggio a 49 lunghezze su Charles Leclerc, un margine di sicurezza sul monegasco che ha faticato a costruire la sua rimonta dall'ultima fila. Il ferrarista ha fatto una gara giudiziosa, dovendo essere paziente dietro a Esteban Ocon velocissimo con l'Alpine davanti alla rossa. La F1-75 non è parsa straordinaria in trazione che di solito è il suo pregio migliore.

Leclerc non è stato perfetto solo al pit stop: Charles al giro 41 è arrivato leggermente lungo alla sua piazzuola e la macchina è caduta dal cric posteriore, impiegando 5"3 per ripartire dopo il cambio gomme. Una sosta troppo lunga che ha fatto scivolare il principino fino al 12esimo posto in coda a un trenino di macchine che poi ha dovuto superare di nuovo.

La Ferrari si è messa alle spalle la paura dei cedimenti e ha ricominciato a macinare punti con due piloti, nel momento in cui la Red Bull ha dovuto marcare il ritiro di Sergio Perez costretto al ritiro per un problema idraulico al giro 9. Leclerc ha smarcato due motori nel weekend e la Scuderia può pianificare la stagione con più tranquillità, avendo recuperato qualche punto nel Costruttori su Milton Keynes anche se il divario resta di 76 lunghezze.

La Red Bull può fare pieno affidamento sull'olandese al primo successo a Montreal, ma la Ferrari ha dato di nuovo la sensazione di potre essere una sfidante credibile. Carlos Sainz, non impeccabile in qualifica, terzo dietro anche a Fernando Alonso, è stato perfetto in gara. Ha saputo reggere il passo del fuoriclasse arancione senza commettere la minima sbavatura. La rossa non ha trovato il guizzo: questa volta la Red Bull non ha vinto grazie alla velocità con il DRS aperto che Max non ha usato mai. C'è da lavorare a Maranello, ma le distanze non sono grandi. Affatto.

Montreal resuscita Lewis Hamilton e la Mercedes. Il sette volte campione del mondo sale sul podio e interrompe un momento nero, con una W13 che non è sembrata la solita "cavalletta" potendosi permettere un passo di gara più che dignitoso. George Russell con l'altra freccia d'argento si è messo in coda al più blasonato compagno di squadra, dando consistenza al risultato che restituisce un po' di fiducia alla squadra di Brackley che a Silverstone porterà una mezza macchina nuova...

L'Alpine firma un sesto e un settimo posto. Esteban Ocon ha concluso davanti a Fernando Alonso che era scattato in prima fila: la squadra di Enstone ha esagerato a tenere fuori lo spagnolo nel primo stint, rovinandogli la gara e costringendolo a un settimo posto che non gli rende merito per l'impegno, ma la A522 sta crescendo.

Positiva anche la prestazione dell'Alfa Romeo che ha portato due vetture a punti con Valtteri Bottas ottavo di un soffio davanti a Guanyu Zhou. Il finlandese ha allungato il primo stint fino al giro 49 e ha approfittato della safety car per entrare nella top 10. Il cinese non sbaglia e porta a casa a Hinwil punti preziosi

Lance Stroll festeggia la gara di casa con un punticino importante per l'Aston Martin: il canadese ha preceduto Daniel Ricciardo (McLaren) e il compagno di squadra Sebastian Vettel (Aston Martin) penalizzato per un errore in safety car.

Record di spettatori a Montreal: la Formula 1 ha ripagato il pubblico canadese...