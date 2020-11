F1, GP Bahrain: Soft gomme non da gara e nemmeno da... qualifica?

La sessione FP3 completata da poco sul circuito di Al Sakhir ha fornito indicazioni interessanti in vista delle strategie che le squadre adotteranno in qualifica e gara.

Tutti i piloti hanno utilizzato due set di gomme soft per la simulazione del giro veloce, e in alcuni casi i treni di pneumatici ‘rossi’ che restano a disposizione in vista delle qualifiche sono solo tre.

I piloti con questa disponibilità sono Verstappen, Leclerc, Vettel, Perez e Ricciardo. Considerando la necessità di utilizzare un set di soft in Q1, e l’abituale doppio ‘run’ che i piloti nella top-10 completano nella Q3 (con altrettanti set di ‘rosse’) si deduce che nella Q2 questi piloti punteranno sulla mescola media. Scelta che potrà fare anche Mercedes, ma nel team campione del Mondo hanno deciso di avere a disposizione solo un set di hard in vista della gara contro i due del gruppo di piloti citato in precedenza.

I riscontri emersi dai long-run completati ieri hanno bocciato la soft come gomma da gara, e per quanto possibile tutti eviteranno di utilizzarle nei 57 giri in programma domani.

Ovviamente i piani potrebbero cambiare qualora nella Q2 le medie non si confermeranno sufficienti a passare il taglio, ed in questo caso chi approderà in Q3 con un solo set di soft nuove dovrà affrontare il primo ‘run’ con un treno usato.