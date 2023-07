F1 | GP Austria: Verstappen in pole nella Sprint, Sainz è quinto

La Red Bull riporta le cose a posto: alla pole position, scontata, nella qualifica Shootout di Max Verstappen che definirà la griglia della gara Sprint di oggi pomeriggio alle 16:30, la squadra di Milton Keynes è riuscita a portare anche Sergio Perez in prima fila con la seconda RB19. La sessione è iniziata con la pista ancora umida per la pioggia che è scesa fino alla tarda mattinata, ma tutti i piloti hanno potuto usare le gomme slick perché la traiettoria si era già asciugata.

Verstappen con un treno di soft nuove è arrivato a 1'04"440, arrivando a 49 millesimi dalla prestazione di ieri pomeriggio: il team ha ufficializzato via radio al campione del mondo che era in grado di fare meglio visto che ha lasciato un decimo e mezzo solo alla curva 3. Fatto sta che Max ha rifilato quasi mezzo secondo al messicano, determinando ancora una volta una superiorità sconcertante.

La seconda fila propone uno straordinario Lando Norris con la McLaren rivista e corretta che migliora la quarta piazza di ieri: l'inglese ha ottenuto un bellissimo 1'05"010 davanti alla sorprendente Haas di Nico Hulkenberg. Il tedesco ha centrato una seconda fila con un giro perfetto con gomme a mescola media, prima di finire indagato dal collegio dei commissari sportivi per un unsafe release: rientrato ai box, nel tentativo di ripartire è letteralmente decollato su una gomma ed è volato pericolosamente in avanti, ma per fortuna non c'era nessuno.

La Ferrari è solo in terza fila con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Lo spagnolo era in gran forma (ha sfidato la Red Bull in Q1 e Q2), ma non aveva più un treno di Soft nuove per riprovarci nel run decisivo. Il madrileno, fra l'altro, in Q1 ha fatto solo un giro cronometrato, dopo aver superato un problema al brake-by-wire che lo ha bloccato a lungo nei box. Carlos è parso in gran forma, mentre il monegasco non ha mai impressionato, come se non si fosse trovato con un asfalto molto più fresco rispetto a ieri.

La rossa è riuscita a stare davanti alle due Aston Martin, meno competitive del previsto: Fernando Alonso si è messo davanti a Lance Stroll che ieri lo aveva preceduto, ma la "verdona" è parsa sotto tono sul tracciato in altura.

Esteban Ocon ha portato un'Alpine in nona posizione e la Haas ha messo due vetture in Q3: Kevin Magnussen completa il sabato positivo per il team di Gunther Steiner.

Non entra in top 10 Alexander Albon con la Williams: l'anglo thailandese è stato davanti a Pierre Gasly arrabbiatissimo perché, mentre era in... fila prima di lanciarsi fra la curva 9 e 10 è stato superato da una Haas che si è lanciata e gli ha impedito di fare il suo ultimo giro lanciato. Anche Yuki Tsunoda si è arreso con l'AlphaTauri perché si è visto annullare il tempo migliore per un track limit. Il giapponese ha preceduto il compagno di squadra, Nyck De Vries ancora una volta poco a suo agio anche al Red Bull Ring.

Giornata da dimenticare per la Mercedes che sperava in un buon exploit: George Russell non è riuscito a fare nemmno un giro nella Q2. Sulla W14 dell'inglese si è verificato un problema idraulicoal servosterzo che ha richiesto la sostituzione della parte danneggiata, ma l'operazione non si è potuta concludere in tempo per fare almeno un giro.

Clamorosa anche l'esclusione dalla Q1 di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo aveva ottenuto il sesto tempo in 1'06"624, ma il pilota Mercedes si è visto cancellare il tempo ed è precipitato al 18esimo posto, senza più aver avuto il tempo di riprovarci. La garetta inizia nel modo peggiore per Lewis.

Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo è 16esimo: il cinese ancora una volta ha fatto meglio di Valtteri Bottas solo 19esimo con l'altra C43. Non ha passato la tagliola Oscar Piastri con la McLaren vecchia: l'australiano si è lamentato di un teorico impiding di Charles Leclerc alla curva 9, mentre il ferrarista stava rientrando ai box.

La griglia si chiude con Logan Sargeant ultimo con la Williams FW45 evoluta come quella di Albon, ma non è servito a niente...