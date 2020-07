F1, GP Austria, Libere 1: Mercedes davanti, Ferrari disperse

Mercedes davanti, Ferrari disperse. La prima sessione di prove libere del GP d'Austria, che apre ufficialmente il mondiale 2020, comincia a dare dei responsi, per quanto provvisori.

Lewis Hamilton con 1'04"816 si è presentato alla sua maniera: davanti a tutti con la Mercedes W11 nera gommata con le Soft. Con una pista che era bagnata a inizio sessione (tutti giravano con le intermedie) l'asfalto è andato gradualmente asciugandosi per cui la W11 è arrivata solo a sfiorare le prestazioni dello scorso anno.

L'esa-campione ha rifilato 356 millesimi al suo compagno di squadra, giusto per sancire la supremazia anche all'interno del team. I piloti Mercedes hanno lavorato molto per cercare l'ideale messa a punto della macchina con il DAS, soluzione che la Red Bull ha già messo sotto osservazione scrivendo una lettera di chiarimento alla FIA sulla sua legalità.

Dietro alle Mercedes è sbucato Max Verstappen con la Red Bull. L'olandese non è stato indenne da un testacoda prima centrare il suo tempo a sei decimi dalle W11. La RB16 è parsa piuttosto acerba specie nel mandare in temperatura le gomme, con Alexander Albon settimo a soli due decimi da Max, l'unico che ha girato con il fondo nuovo usato nel filmg day dall'anglo-thailandese.

Bene, molto bene la McLaren che ha piazzato Carlos Sainz al quinto posto e Lando Norris al settimo. La squadra di Woking sta vivendo un momento difficile dal punto di vista finanziario, ma la MCL35 sembra avere una buona base, con lo spagnolo, prossimo ferrarista, apparso subito in gran forma.

Fra le due McLaren si è infilato Lance Stroll con la Racing Point che schiera la contestata Mercedes rosa: il messicano a parità di condizioni ha dimostrato un grande potenziale e ha stupito soprattutto nel long run condotto a un passo simile a quello delle Mercedes! Lance Stroll, più falloso, è solo 11esimo, ma si è visto togliere un tempo per aver esagerato con i tagli della pista. La Racing Point si conferma la grande sorpresa della stagione, candidandosi a stare attaccata ai grandi.

Male la Ferrari che ha portato a Spielberg la SF1000 dei test invernali a Barcellona. Non è stato montato nemmeno il cambio irrobustito che non è arrivato pronto in tempo! E' evidente che la capacità di reagire di Maranello è roba da assiro-babilonesi. Per trovare le Rosse bisogna scorrere la classifica fino al decimo posto di Charles Leclerc a 1'108" dalle Mercedes e Sebastian Vettel dodicesimo. Va detto che la Ferrari il tempo lo ha fatto con mescola Media, mentre i primi hanno lavorato con le Morbide.

I due piloti hanno svolto delle prove aerodinamiche a velocità costante per raccogliere dei dati. La SF1000 ha confermato un deficit nelle velocità massime, mentre la Rossa è parsa decisamente meglio nel long run con un passo non lontano dalle frecce nere.

Nella top ten si segnala l'ottavo posto di Daniel Ricciardo con la Renault e il nono di Kevin Magnussen con la Haas.

Romain Grosjean non ha tempi con la Haas a causa di una perdita di liquido dall'impianto dei freni: il francese, quindi, è rimasto fermo nei box mentre i tecnici della squadra cercavano di riparare la monoposto: ha fatto un giro sulla bandiera per verificare che tutto fosse a posto.

Cinque millesimi hanno separato Antonio Giovinazzi da Kimi Raikkonen, i due dell'Alfa Romeo subito dietro alla Renault del rientrante Esteban Ocon con la seconda Renault. Le due macchine del Biscione hanno preceduto l'AlphaTauri di Pierre Gasly autore di un testacoda e non propriamente a proprio agio sulla pista di... casa. Male anche Daniil Kvyat preceduto dalle due Williams che cercano di schiodarsi dalla coda dello schieramento con George Russell più veloce di Nicolas Latifi di quattro decimi.