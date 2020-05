GP Austria: ecco la dotazione di gomme proposta dai team

Il calendario della F1 ancora non si materializza. Ci sono tante anticipazioni, ma nessuna ufficialità da parte di Liberty che aspetta delle rassicurazioni dal Governo britannico circa la disputa di due GP dopo l’accoppiata di gare in Austria del 5 e 12 luglio.

Boris Johnson pretende una quarantena di 14 giorni per chi accede all’isola, mentre la F1 sta trattando una sosta più breve per chi, già controllato, arriva dal paddock del Red Bull Ring. La possibilità di avere una deroga è in discussione, ma dipende dall’andamento dei contagi che in Inghilterra non è ancora incoraggiante come in Italia.

La mancanza di certezze rende molto complicata la costruzione logistica anche del primo GP in programma il 5 luglio a Spielberg. Il regolamento sportivo imporrebbe, per esempio, che i team facciano la loro scelta, sul come dividere i 13 treni nelle tre mescole a disposizione da portare in Austria, nove settimane prima dell’evento, mentre il margine cresce a 15 settimane per le gare extra europee.

Il limite è già saltato per cui la Pirelli si trova nella difficoltà di assicurare una fornitura personalizzata e sarà così per le gare dell’estate se il calendario dovesse scivolare ancora di qualche giorno, tanto più che Pirelli dovrà produrre circa 35 mila pneumatici di F1 in appena due mesi.

Nell’ultimo F1 Sporting Working Group sarebbe stato proposto di andare alle prime due gare della stagione 2020 con una dotazione di treni uguale per tutti. I tecnici della Casa milanese avevano proposto 2 set di Hard, 4 di Medium e 7 di Soft, per contro le squadre hanno replicato che avrebbero preferito 2 set di Hard, 3 di Medium e 8 di Soft.

E quella proposta dalle squadre dovrebbe essere la scelta che verrà discussa nello SWG di giovedì prossimo e che poi dovrà essere ratificata dal Consiglio Mondiale con un voto a distanza.

Anche in questo caso è giusto evidenziare come ci sia una fattiva collaborazione fra le parti che gestiscono la F1: la FIA, infatti, ha appoggiato e sostenuto la dotazione di gomme scelta dai team, mentre Liberty non ha messo lingua.