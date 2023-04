F1 | GP Australia: i commissari hanno respinto la protesta Haas

Ricorso Haas: nulla di fatto. I commissari di gara del Gran Premio d'Australia hanno respinto la protesta presentata dal team Haas legata alla classifica provvisoria del terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 andato in scena oggi a Melbourne.

La decisione dei commissari è arrivata in seguito alla nuova valutazione della procedura con cui è stata stilata l'ultima graduatoria prima dell'ultima ripartenza, quella dietro la Safety Car con cui si è compiuto completamente il 58esimo passaggio, dunque l'ultimo del gran premio.

La classifica con cui è stata ricostruita la classifica dopo la seconda bandiera rossa è stata basata sull'articolo 57.3 del Codice Sportivo internazionale. Questo punto dice che l'ordine di ripartenza "deve essere stilato stando all'ultimo punto in cui era possibile stabilire la classifica esatta di tutte le monoposto".

La FIA, non potendo stabilire quale fosse dopo i numerosi incidenti della seconda ripartenza dalla griglia, ha preso come base proprio l'ultima classifica certa, ossia quella della griglia di partenza del secondo restart della gara.

Haas ha però sostenuto che sarebbe stato possibile ricostruire la classifica dalla seconda linea della Safety Car, che si trova all'uscita della cosia bos prima della prima curva: tutte le monoposto, infatti, sono transitate da quella linea dopo la partenza. Se la classifica fosse stata presa in quel punto, Nico Hulkenberg avrebbe concluso la gara al settimo posto davanti a Lando Norris.

Anche altri piloti si sono trovati in posizione diversa rispetto alla partenza. In seguito a un'udienza dei commissari sportivi, in cui è stato chiamato anche il commissario di gara Niels Wittich, quest'ultimo ha spiegato che in termini di tempo disponibile per consentire il proseguimento della gara, il punto più sensato per determinare l'ordine di ripartenza era riprendere per intero l'ordine della griglia precedente, piuttosto che risolverlo in modo differente.

Lando Norris, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Sia il direttore di gara di F1 che il team Haas hanno convenuto che l'utilizzo dei dati GPS per determinare l'ordine alla Linea 2 della Safety Car non potesse essere completamente affidabile. Per questo i commissari hanno ritenuto che, nell'interesse di far ripartire il gran premio in maniera più rapida possibile, fosse meglio utilizzare la griglia di partenza come ordine dell'ultima ripartenza.

Gli stessi commissari, nel documento ufficiale con cui hanno respinto la protesta del team Haas, hanno fatto sapere che "Questa determinazione doveva essere fatta nel contesto di una gara cronometrata e quindi la decisione del Controllo gara e del Direttore di gara doveva essere presa tempestivamente; con l'esercizio di un'adeguata discrezione e utilizzando le informazioni più appropriate a loro disposizione in quel momento".

A far propendere i commissari per questa soluzione, ossia l'utilizzo dell'ordine di ripartenza nato dalla griglia precedente, è anche il fatto che, utilizzando la seconda linea della Safety Car come metro per comporre un ordine di partenza, si sarebbe creato un precedente. Questo avrebbe potuto portare i piloti a rischiare maggiormente in partenza proprio per transitare più avanti possibile sulla seconda linea della Safety Car e questo, evidentemente, ha messo non poca paura ai commissari stessi sia per questioni decisionali che, si suppone, di sicurezza.

Il team Haas F1 può comunque consolarsi grazie all'eccellente gara firmata da Nico Hulkenberg. Il tedesco ha chiuso il gran premio al settimo posto dopo un weekend da protagonista. Ora il team americano si trova in settima posizione nel Mondiale Costruttori a 7 punti, appena uno in meno dell'Alpine, protagonista di un clamoroso harakiri proprio all'ultima ripartenza dalla griglia del GP d'Australia.