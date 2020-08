F1, GP 70° Anniversario: ecco nuove barriere alle Becketts

In vista del Gran Premio 70° Anniversario di Formula 1 che si terrà in questo fine settimana, le curve Becketts saranno oggetto di numerosi cambiamenti.

Dopo avervi annunciato ieri l'aggiunta di nuovi cordoli all'esterno di quel tratto di pista, oggi c'è da segnalare l'aggiunta di nuove barriere all'esterno delle Becketts.

Questo è un provvedimento preso in seguito al brutto incidente avvenuto la scorsa settimana a Daniil Kvyat. Il pilota dell'AlphaTauri era finito contro le barriere ad alta velocità in quel tratto e, per questo, la FIA ha deciso di aggiungere delle nuove barriere.

Michael Masi, direttore di gara della F1, ha fatto sapere tramite una nota che si tratterà di una fila di barriere formata da gomme che sarà lunga circa 36 metri, installata all'uscita della Curva 11.

Masi ha inoltre sottolineato come le operazioni di recupero della monoposto di Kvyat siano andate per le lunghe a causa delle norme anti-COVID che anche i commissari devono rispettare.

Come detto, alle Becketts sono stati aggiunti nuovi cordoli all'esterno della curva per cercare di conferire meno sollecitazioni alle gomme. Questo provvedimento è stato preso per evitare che si possa verificare quanto visto a fine gara di domenica scorsa, con ben 3 pneumatici forati in pochi istanti.

Una scelta che è stata applaudita anche dalla Pirelli, con Mario Isola che ha sottolineato come questo provvedimento sia stato preso con buonsenso e attenzione alla sicurezza.