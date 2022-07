F1 | Gli skid blocks mobili vietati da Spa, cambierà qualcosa?

Il tema, dunque, non è il porpoising come sembrava. L’argomento di discussione nella F1 Commission erano i fondi flessibili. In particolare le tavole di Red Bull e Ferrari che sono state messe sotto osservazione dopo i controlli iniziati dalla FIA in Canada.

Le due monoposto che si lottano i titoli mondiali sono in grado di far entrare gli skid blocks nella tavola quando la monoposto si abbassa e va a strisciare con lo splitter sulla pista, per cui quando i commissari tecnici della Federazione Internazionale vanno a misurare i consumi non trovano alcuna anomalia.

Ferrari F1-75, vista dal basso Photo by: Giorgio Piola

Da un punto di vista puramente regolamentare le soluzioni introdotte sono perfettamente legali, perché i team hanno escogitato geniali soluzioni in grado di compensare l’eventuale usura del pattino con uno scorrimento dei fissaggi metallici ed è forse questa una ragione per cui Red Bull e Ferrari generano meno scintille che in passato.

La FIA, quindi, ha capito che ci sono squadre che sono in grado di far viaggiare le loro monoposto più radenti l’asfalto: niente di vietato ed è la conferma di come queste squadre possano permettersi di scendere con l’altezza senza accusare il fenomeno del porpoising in maniera accentuata come accadeva in un recente passato.

Red Bull RB18: ecco l'ammortizzatore nel tea-tray Photo by: Giorgio Piola

La Federazione Internazionale ha deciso di intervenire per bloccare questa pratica: nella TD39 rivista e corretta è stato spiegato che verranno cambiati controlli degli skid block: la tolleranza dei 2 mm di flessione verrà applicata rigorosamente e la rigidità attorno al foro del fondo dovrà essere uniforme per una distanza radiale di altri 15 mm, per una superficie del 75%).

La tavola e lo skid block che alcuni team fanno muovere nel pattino Photo by: Giorgio Piola

Il provvedimento doveva scattare dal prossimo GP di Francia al Paul Ricard, ma l’adeguamento delle vetture alla nuova norma richiede tempo per cui è stato concessa una proroga fino a Spa-Francorchamps perché è emerso che la famosa tavola da alcuni è stata divisa in più parti, consentendo flessioni modulari, utili a evitare il consumo della tavola al variare delle altezze della macchina (è consentita l’usura di 1 mm sui 10 mm di spessore del pattino in simil legno).

È evidente che il cambio di regolamento non è dettato da ragioni di sicurezza come poteva sembrare dal primo intervento della FIA dopo le lamentele di molti piloti per i saltellamenti nocivi patiti a Baku, per cui la Federazione Internazionale poteva agire tout court.

Il provvedimento ha altre finalità per cui ha avuto bisogno del consenso di otto squadre su dieci. E, alla fine, è stato trovato un compromesso, anche perché il promotore Liberty Media non voleva che esplodesse una guerra fatta di reclami e appelli.

È sempre più chiaro anche che l’ispiratrice dei cambiamenti sia stata la Mercedes che ha cercato di usare il porpoising come grimaldello per costringere la FIA a cambiare le regole in corsa.

L’intervento che scatta dal Belgio riuscirà a bloccare gli skid blocks mobili, ma non le flessioni dello splitter verso l’alto che in diversi riescono a gestire con la “balestra” (se non un vero e proprio ammortizzatore) che la FIA ha autorizzato per evitare le frequenti rotture sui cordoli. Il provvedimento era finalizzato a limitare i costi, ma le squadre facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni hanno saputo trarre un vantaggio competitivo in una zona della macchina, quella del T-tray che è diventata terribilmente complessa.

Toto Wolff, Team Principal e CEO Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, team principal Mercedes, è parso molto soddisfatto del lavoro svolto nel tentativo di riportare tutti alla pari…

"Se c’è una tavola che deve avere un’usura limitata e c’è chi riesce a far scomparire nel pavimento gli skid blocks è chiaro che non rispetta il regolamento. Poi si è capito che la tavola può essere piegata più quanto dovrebbe essere la tolleranza di un millimetro e, ovviamente, si guadagna in prestazione anche lì”.

“Penso che la prima furbata sparirà da Spa, mentre per la seconda bisognerà aspettare una riscrittura delle regole per il prossimo anno”.

Christian Horner, il capo di Red Bull, è fermamente convinto che la sua squadra non abbia combinato nulla di strano...

“Questa è spazzatura. Spazzatura totale. Noi non abbiamo alcun problema, siamo a posto”.

La Ferrari ha ammesso, tuttavia, che i nuovi chiarimenti sulle verifiche alla tavola richiederanno alcune modifiche.

"Ci saranno alcune interventi che saranno necessari per recepire i chiarimenti, ma non c’è fretta perché le decisioni non dipendono dal porpoising, per cui c’è tempo per lavorare fino a Spa-Francorchamps”.

La domanda è una sola: cambieranno i valori in campo dal GP del Belgio?