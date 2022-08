F1 | Giovinazzi nome caldo sul mercato, ma deve pazientare

La Formula 1 è in vacanza, ma non tutti riposano in tranquillità. La sorprendente escalation del mercato piloti all’indomani della gara sull’Hungaroring ha coinvolto in modo più o meno diretto un certo numero di squadre e piloti, per i quali la pausa estiva sarà all’insegna del relax ma con un occhio molto attento rivolto allo smartphone. Così, in quello che doveva essere un periodo di silenzio assoluto, si susseguono rumors ed indiscrezioni in merito a trattative e contatti che disegnano uno scenario in continua evoluzione.

L’attenzione maggiore è, ovviamente, riservata all’Alpine, ritrovatasi in una situazione imprevista quanto imbarazzante, visto che nel giro di poche ore è passata da un problema di abbondanza (un sedile per due candidati, Fernando Alonso e Oscar Piastri) alla necessità di tornare sul mercato piloti. Il passaggio di Piastri in McLaren ha comportato la conseguente chiusura anticipata del contratto tra la squadra inglese e Daniel Ricciardo, con una coda che potrebbe essere molto lunga.

Secondo ultime indiscrezioni difficilmente per l’australiano ci sarà una chance-bis in Alpine. Ricciardo ha lasciato la squadra di Enstone al termine del 2020, senza sbattere la porta ma anche senza particolari tentativi da parte del team per farlo desistere sulla sua decisione. Un addio tiepido. A questo c’è da aggiungere che un eventuale ingaggio di Daniel da parte di Alpine sarebbe d’aiuto alla McLaren per chiudere la vicenda con il suo attuale pilota, e non c’è particolare voglia (né interesse) da parte dei dirigenti della squadra francese di dare una mano, anche indiretta, al team che gli ha appena soffiato Piastri.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il mosaico attuale vede un sedile da assegnare in Williams, uno in Haas ed ovviamente uno in Alpine. Se non ci saranno accordi tra squadre disposte a cedere piloti già sotto contratto in cambio di contropartite di peso, in questo scenario non sono molti i piloti d’esperienza a poter coprire i ‘buchi’ ancora presenti nel casellario del mondiale 2023, ed anche la Formula 2 non sta proponendo nomi di piloti con un percorso in linea con quanto richiesto oggi dalle squadre di Formula 1.

Non stupisce che sia tornata in auge la candidatura di Antonio Giovinazzi, sessantadue Gran Premi disputati e fuori dal giro dei Gran Premi da meno di un anno, anche se sempre con un ruolo ed un legame con la Ferrari. La storia tra Antonio è la Formula 1 sa un po' di lavoro incompiuto, e non sono in pochi nel paddock a credere che meriterebbe una seconda opportunità. Non sorprende che il suo nome sia finito sul taccuino dei dirigenti dell’Alpine, considerando sia la caratura del pilota che l’importanza del mercato italiano per il gruppo Renault.

Se l’obiettivo di Alpine, così come di Williams e Haas, è quello di mettere in macchina un pilota che non necessita di apprendistato, nonché libero sul mercato, il profilo di Giovinazzi non ha molta concorrenza. Non sembra però una vicenda destinata a concludersi prima della ripresa del Mondiale, e c’è chi è convinto che tutto rimarrà fermo in attesa della conclusione della disputa tra McLaren e Ricciardo. Nessuno ha interesse a scoprire in anticipo le proprie carte, ed in quest’ottica, anche se ci saranno degli accordi prima di fine estate, è molto probabile che il tutto resti secretato tra i diretti interessati.