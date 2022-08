F1 | Giovinazzi con Haas in FP1 a Monza e Austin

È una bella sorpresa, un po’ inaspettata, certo piacevole: Antonio Giovinazzi rientra in Formula 1. Il pilota pugliese guiderà la Haas nella FP1 del GP d’Italia a Monza e nel GP degli USA ad Austin rilevando i due piloti titolari Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

L’italiano rimetterà piede su una monoposto della massima serie dopo aver partecipato al campionato di Formula E con ben poche soddisfazioni essendo approdato a una squadra, la Dragon Racing, molto poco competitiva.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, lascerà ad Antonio Giovinazzi nella FP1 del GP d'Italia Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il nome di Antonio è tornato di grande attualità nel Circus e ci sono concrete possibilità che il conduttore di Martina Franca possa rientrare nel grande giro dopo una stagione in naftalina nella serie elettrica. La Ferrari, di concerto con Gunther Steiner, team principal Haas, ha pensato bene di rimettere in “vetrina” il suo terzo pilota, per riproporlo all’attenzione della Formula 1.

Nel due weekend Giovinazzi guiderà la VF-22 e la sessione di prove libere per il 28enne tricolore assumerà un significato molto particolare, perché il suo nome è scritto sul taccuino dei team principal che cercano una guida: Alpine e Williams, ma non è escluso che Antonio possa ambire proprio all’abitacolo della Haas che è opzionato dalla Ferrari.

"Siamo felici di dare il benvenuto ad Antonio Giovinazzi di nuovo in squadra per le due uscite della FP1 - ha commentato Guenther Steiner -. La Ferrari desiderava dare ad Antonio un po' di posto a sedere su un'auto di Formula 1 con le specifiche attuali in un fine settimana di gara e siamo stati naturalmente felici di assisterlo”.

“Abbiamo vissuto una situazione simile nel 2017 con Antonio e la Ferrari: la chiara differenza tra allora e oggi è l'esperienza che avrà maturato gareggiando nelle tre stagioni precedenti in Formula 1 e il feedback che sarà in grado di darci in Italia e America. Non vedo l'ora di rivedere Antonio nel paddock con noi".

"Sono felice di avere la possibilità di guidare di nuovo in F1 - ha detto Antonio Giovinazzi - Oltre a guidare al simulatore è importante testare una vera macchina e non vedo l'ora di rimettermi tuta e casco. Sarà un'opportunità per prendere confidenza con le monoposto di nuova generazione: è il modo migliore per essere pronti se dovessi essere chiamato come pilota di riserva. Guidare su circuiti impegnativi ed emozionanti come Monza e COTA lo rende ancora più emozionante. Grazie all'Haas F1 Team e alla Scuderia Ferrari, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra che contava su di me già nel 2017".