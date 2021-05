Giallo Ferrari: cosa ha fatto cedere il porta mozzo di Leclerc?

Charles Leclerc il suo errore dopo aver conquistato la pole position nel GP di Monaco l’ha pagato a caro prezzo.

Il monegasco non è uscito dalla maledizione che lo colpisce quando deve correre sulle strade di casa: sembrava che la Ferrari fosse riuscita a cancellare gli effetti negativi di un crash che sarebbe passato in secondo piano se Charles fosse regolarmente partito davanti a tutti, ma così non è stato.

I tecnici del Cavallino hanno deciso di non sostituire la trasmissione dopo le accuratissime indagini che sono state fatte nel box del Principato quando la Rossa di Leclerc è tornata dalla chicane delle Piscine, dove il giovane ferrarista aveva sbattuto nell’ultimo giro della Q3 nel difendere una pole position che rischiava di essere messa in dubbio da Max Verstappen, Carlos Sainz e Valtteri Bottas.

Il botto ha obbligato tutti a rallentare e al monegasco è rimasta la soddisfazione di una pole che non si potuto godere. L’incidente, e dunque il grave errore, ha avuto un effetto nefasto per la Ferrari, visto che Charles non ha potuto schierarsi al via del GP per il semi asse sinistro che si è sfilato dal porta mozzo che si è rotto nel giro di formazione della griglia, quando sembrava che la trasmissione fosse stata riparata a regola d’arte.

Ma cosa sarebbe successo? Gli uomini del Cavallino avevano fatto le ispezioni a ogni parte della SF21 per verificare i danni del violento crash in qualifica: sulla scatola della trasmissione sono stati usati liquidi penetranti che evidenziassero eventuali cricche e sono stati controllati i cuscinetti, visto che l’ingranaggeria interna del cambio non aveva subito problemi.

Un fatto è certo: se anche si fosse sostituito il cambio, Leclerc si sarebbe fermato lo stesso. Il cedimento ha riguardato una parte che, probabilmente, ha subito due impatti molto duri. Le immagini televisive, infatti, ci hanno mostrato che Charles, senza la possibilità di sterzare perché aveva il braccetto rotto dopo il contatto con la barriera interna alla seconda chicane delle Piscine, è finito con tutta la Ferrari sul cordolo esterno, provocando un salto del retrotreno sui salsicciotti e una ricaduta sull’asfalto piuttosto violenta.

Poi la monoposto priva di controllo si è incastrata nei rail all’uscita della chicane, urtando prima con l’anteriore destra e poi con la ruota posteriore che si è incassata nell’impatto verso il cambio. Il… rinculo può aver trasferito dell’energia anche sul corner di sinistra, provocando quella micro rottura al porta mozzo che potrebbe non aver retto al secondo impatto.

Solo le indagini che verranno svolte a Maranello quando la SF21 sarà rientrata alla Gestione Sportiva potranno dare delle risposte precise, ma è indubbio che le verifiche svolte in pista non avevano riscontrato anomalie ai pezzi che non sembravano danneggiati.

È bastato, invece, che Leclerc effettuasse mezzo giro di formazione della griglia per rendersi conto che in realtà c’era un’avaria alla quale era impossibile porre rimedio nel poco tempo che restava prima che la corsia dei box venisse chiusa.

"Da parte nostra, dobbiamo capire cosa è successo veramente e perché è successo - ha detto Mattia Binotto -. E, soprattutto, dobbiamo scoprire se avessimo potuto rilevare il problema nel parco chiuso fra sabato pomeriggio e mattina di gara”.

"È davvero importante capire perché non abbiamo individuato un problema sulla macchina. Il danno non c'era quando Charles è uscito dal box, ma si è manifestato alla curva sei.

“Le parti che sono state montate sulla macchina non hanno mostrato alcun cedimento. Quindi nei prossimi giorni esamineremo tutti i particolari e i dati".

Il regolamento del parco chiuso consente di sostituire solo le parti danneggiate con un commissario FIA che controlla…

“Si possono sostituire solo le parti danneggiate. Quindi siamo intervenuti su ala anteriore, la sospensione anteriore destra e il corner posteriore destro. Erano chiaramente parti rotte che ci hanno autorizzato a cambiarle".

Il porta mozzo non aveva mostrato alcuna cricca ai controlli ma si sarebbe rotto alla prima scordolata nel giro di formazione della griglia. Nella lista dei pezzi da cambiare la Ferrari non ha inserito il corner posteriore sinistro, nella convinzione che l’indagine condotta nei box non avesse evidenziato accessori danneggiati. C’è stato un errore di valutazione?

