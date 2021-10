F1 | Ghini: "La Ferrari deve essere sfidante"

Dal Gran Premio di Gran Bretagna, in questo imprevedibile quanto combattuto mondiale 2021 di Formula 1, molte vetture non hanno portato novità in pista. E si vede: basti pensare al duello tra Mercedes e Red Bull, con i due team che si giocano i due titoli ai calci di rigore.

E poi, c'è la Ferrari: le modifiche e gli aggiornamenti stanno dimostrando la reale possibilità che, dopo i due giganti, lei c'è. Per le vittorie e i grandi risultati bisogna ancora attendere... ma quando questi torneranno, la Ferrari ritroverà consensi?