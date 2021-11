F1 | Ghini: "Il Diavolo non veste Prada, ma F1"

Un flap mobile che risulta più alto degli 85 millimetri previsti, una possibile squalifica per un'irregolarità, un video di un tifoso che incrimina un pilota nei panni dell'investigatore. No, non è la trama di un film.

E' quanto è accaduto nella giornata di venerdì subito dopo la qualifica del Gran Premio di San Paolo. Come raccontano i libri di storia della Formula 1, non è la prima volta che il Brasile regala colpi di scena e spettacolo. Questa volta, i due contendenti al titolo, Lewis Hamilton e Max Verstappen, hanno un duello che va al di là di giri veloci, sorpassi e cordoli.

In tutto questo, la Formula 1, con le sue lunghe indagini, sembra voler a tutti i costi portare l'epilogo mondiale fino all'ultima gara, cercando scorciatoie...