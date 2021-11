F1 | Ghini: "Hamilton filosofo sarà anche demonologo?"

Siamo alle battute finali di un mondiale combattuto che sta regalando alla storia moderna della Formula 1 una sfida degna di un film.

Lewis Hamilton e Max Verstappen: solo uno di loro diventerà campione. Entrambi, con i loro caratteri e il loro talento, hanno dimostrato il loro vero essere. E il sette volte iridato è sicuramente riuscito a dare uno schiaffo morale ai suoi detrattori mettendo in luce la sua forza proprio quando le difficoltà avrebbero potuto schiacciarlo. Dall'alto della sua esperienza in Formula 1, fanno riflettere anche le sue dichiarazioni: analizzandole, viene fuori un Lewis psicologo, sociologo, filosofo, antropologo e... demonologo. Scopriamo in che occasioni.