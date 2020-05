F1, Gené: “Non vedo impossibile un ritorno di Alonso in Renault”

La partenza di Sebastian Vettel dalla Ferrari alla fine della stagione ha messo in moto il mercato piloti in Formula 1 ed in questo si è inserito anche Fernando Alonso. L’asturiano aveva già affermato che avrebbe analizzato la situazione in vista del 2021, quando inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo regolamento. Ma la posticipazione dovuta alla crisi causata dal Coronavirus ha cambiato i piani.

Il posto del tedesco sarà occupato da Carlos Sainz, il cui sedile in McLaren passerà a Daniel Ricciardo. Il sostituto dell’australiano ancora non è stato annunciato e Renault sta ora cercando una stella che guidi il progetto del team francese.

Qui compare il nome di Fernando Alonso, che non ha mai chiuso le porte ad un ritorno in Formula 1 dopo il ritiro nel 2018. I movimenti che si sono venuti a creare hanno portato il nome sul tavolo. Infatti, l’ex pilota e commentatore Martin Brundle ha parlato proprio di un ritorno in Renault.

Un giorno prima dell’ufficializzazione della partenza di Ricciardo dalla Renault – con arrabbiatura del costruttore nell’annuncio dell’addio – la Casa di Enstone aveva pubblicato su Twitter un wallpaper con una foto del secondo posto conquistato conquistato con il due volte campione di Formula 1 al Gran Premio di Francia del 2004. A questa foto, Alonso aveva risposto con un’altra immagine dei fan con i colori che avevano all’epoca, accompagnata da un’emoji di un diavolo.

Un’altra persona che considera che il ritorno di Fernando Alonso possa essere più di un rumor è Marc Gené. Il collaudatore Ferrari conosce bene lo spagnolo e ha lavorato con lui nel periodo in cui il pilota di Oviedo è stato a Maranello.

A Cadena SER, Gené ha dichiarato: “Io credo che Fernando Alonso tornerà in Formula 1. Non ho nessuna informazione, ma credo che a lui piacerebbe tornare. Non vedo impossibile un ritorno di Alonso in Renault. Penso che lui vedrà come si evolve la stagione e poi vedrà se ci sarà posto, ma penso che voglia tornare”.