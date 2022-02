F1 | Gasly: "Voglio il quinto posto Costruttori per AlphaTauri"

Nel primo pomeriggio di oggi AlphaTauri ha presentato con una presentazione virtuale la sua nuova monoposto, la AT03, che correrà nel Mondiale 2022 di Formula 1. A catturare l'attenzione degli appassionati e del pubblico sono state le forme e i colori della vettura nata nella fabbrica di Faenza del team, svelate prima durante la presentazione, poi dalle foto pubblicate del mezzo reale.

La monoposto avrà il delicato compito di proseguire nella via già intrapresa nel corso degli ultimi 2 anni dal team italo-austriaco. Grazie a Pierre Gasly, ma anche a due monoposto a dir poco indovinate, AlphaTauri ha collezionato una vittoria e alcuni podi, lottando a più riprese per il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

107 punti nel 2020 e il settimo posto nel Costruttori, condita dalla vittoria di Gasly a Monza. 142 punti e il sesto posto nel Costruttori lo scorso anno con l'ottimo terzo posto di Baku sempre del francese, più 3 quarti posti (2 di Gasly e 1 di Tsunoda).

Ora una nuova sfida, con una monoposto completamente nuova - ma che condivide l'intero retrotreno con la Red Bull RB18 - rispetto allo scorso anno per via del nuovo regolamento tecnico adottato dalla F1. Una coppia piloti, sempre la stessa per il secondo anno di fila, che vede sugli scudi l'ormai certezza Pierre Gasly e un Yuki Tsunoda al secondo anno.

Gasly, che inizia la sua quinta stagione con il team tra Toro Rosso e AlphaTauri, si è detto entusiasta della AT03. La macchina è bellissima nelle forme e nei colori. Ma l'attesa di vederla in pista e capire le sue caratteristiche vince su tutto.

"Quest'anno la monoposto è molto cambiata a causa dei nuovi regolamenti. Look e design sono completamente differenti, quindi il team ha dovuto iniziare la progettazione da un foglio completamente bianco", ha dichiarato Gasly.

"Non conosceremo le vere prestazioni dell'AT03 fino a quando non la porteremo in pista nei test pre-stagionali di Barcellona, ma sono a ora penso sia fantastica e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione!".

Pierre, come hai passato le vacanze invernali? Sei pronto per la nuova stagione?

"La stagione è finita molto tardi, quindi ho cercato di sfruttare al meglio il tempo libero che avevo per vedere la famiglia e gli amici prima di iniziare il mio allenamento all'inizio di gennaio. Sono andato a sciare a Natale in Svizzera con la mia famiglia e la mia ragazza, è stato bello stare all'aria aperta in montagna. Poi ho passato un po' di tempo negli Stati Uniti, dove ho iniziato il mio programma di allenamento al Red Bull Training Centre di Santa Monica. Ho anche avuto la possibilità di visitare Miami, ho fatto un tour del circuito e ho potuto allenarmi al centro di allenamento dei Dolphins. Il tempo per rilassarsi è stato molto breve e presto siamo tornati a prepararci per la prossima stagione. Sono in piena forma e sto lavorando duramente sul mio allenamento prima di andare a fare i test e le gare".

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Come dovrete affrontare il 2022?

"Penso che dovremo affrontarlo con una mente aperta, essendo pronti a qualsiasi evenienza. È un nuovo inizio per tutte le squadre, partendo più o meno da zero, perché stiamo davvero guardando uno scenario da foglio di carta completamente bianco. Sarà una grande sfida per le squadre per capire come costruire la migliore auto possibile per rispettare i nuovi regolamenti. Spero che funzioni davvero bene per noi. Non ho dubbi sulle capacità della nostra squadra e, per ora, sono abbastanza soddisfatti del lavoro che hanno fatto. Come tutti, ci stanno lavorando da molti mesi, ma è difficile avere un'idea di ciò che possiamo aspettarci fino a quando la macchina non scenderà in pista a Barcellona per la prima volta. Poi avremo un'idea di come la macchina si comporta e di come siamo rispetto agli altri. Sono sicuro che questa stagione sarà piena di sorprese".

Quale sarà il tuo approccio alla nuova stagione?

"Il mio approccio sarà lo stesso dell'anno scorso. Cercherò di costruire sulla serie di risultati molto buoni che ho avuto e di continuare ad essere al top del mio gioco con la macchina che ho. Spero davvero che questo sia un anno in cui posso lottare in testa, per finire regolarmente nei primi cinque e anche più in alto se la macchina è abbastanza buona per questo. Dobbiamo essere preparati ad affrontare qualsiasi situazione. Quindi, mentalmente mi sono preparato ad affrontare ogni possibile scenario e personalmente, spingerò la squadra a fare sempre del suo meglio. L'anno scorso siamo arrivati molto vicini al quinto posto nella classifica costruttori e sarebbe super raggiungere questo risultato quest'anno. È troppo presto per dire se sarà possibile, ma farò sempre del mio meglio per ottenere il massimo dalla nostra macchina".

Cosa pensi dell'AT03?

"Esteticamente è un grande cambiamento, rende anche le auto più pesanti e influisce sul modo in cui si guida, e penso che aggiunga un altro elemento e una sfida oltre a tutti gli altri cambiamenti alle auto. Riducono anche leggermente la visibilità dall'abitacolo, specialmente con quei nuovi copriruota. Questo, insieme a tutte le altre modifiche alla macchina, significa che ci sarà molto lavoro da fare nelle prove libere ad ogni weekend di gara".

Abbiamo sentito che hai una collaborazione speciale con AlphaTauri quest'estate puoi dirci di più?

"Sto collaborando con il team AlphaTauri da alcuni mesi su un progetto speciale che sarà lanciato in estate. Sono molto eccitato perché è qualcosa che ho sempre voluto fare e man mano che procediamo sembra davvero promettente e interessante. Purtroppo non posso ancora rivelare troppo, ma state attenti!".