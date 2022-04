F1 | Gasly: vicina la prima penalità a causa del rogo di Sakhir

Per AlphaTauri il primo gran premio della stagione 2022 di Formula 1 è stato agrodolce. Yuki Tsunoda, grazie all'ottavo posto finale colto a Sakhir, ha reso meno amaro un fine settimana che sino a pochi giri prima della fine delle ostilità sembrava poter essere da incubo.

Mentre si trovava comodamente in Top 10, Pierre Gasly è stato costretto a fermare la propria AT03 proprio nel punto in cui, nel 2020, avvenne il terribile rogo da cui Romain Grosjean uscì incredibilmente illeso, se non con qualche bruciatura al dorso delle mani.

Dalla monoposto faentina numero 10 uscivano fiamme che i commissari di percorso hanno spento non senza difficoltà. Un bottino di punto sfumato a causa di un sospetto guasto alla batteria, che però non ha solo portato problemi alla componente danneggiata.

Anche tante altre componenti del retrotreno della AT03 del francese hanno subito danni. Addirittura il team potrebbe decidere di sostituire il telaio in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita previsto in questo fine settimana a Jeddah.

Eppure, l'aspetto peggiore è quello legato allo stato della batteria. Il team potrebbe essere costretto a dover buttare uno dei due accumulatori di energia Honda in allocazione per la stagione dopo appena un fine settimana di gara. Questo potrebbe portare Gasly ad avere una penalità nel corso della stagione perché non riuscirà a completare l'anno con una sola unità rimasta.

Ci sarà inoltre da valutare lo stato di salute delle altre componenti della power unit Honda, perché non è detto che siano rimaste incolumi. "Non ho avuto alcun segnale prima di ritirarmi. E questo è molto strano", ha detto Pierre a Motorsport.com.

"Non sono troppo sicuro di quello che è successo. Ero appena uscito dalla curva e la macchina si è spenta. A quel punto l'ho parcheggiata e ho notato il barbecue nel retrotreno...".

"Eravamo super fiduciosi dopo i test, perché non abbiamo avuto un singolo problema. Questo dimostra che in questo sport è necessario mantenere sempre i piedi ben sal di a terra. Non si può mai essere troppo sicuri di nulla. Speriamo solo che il motore abbia retto. Peccato solo aver perso tutti questi punti".

Jody Egginton, direttore tecnico di AlphaTauri, ha confermato il fatto che il team non ha avuto alcun segnale prima che Gasly fosse costretto a ritirarsi.

"E' stato un guasto istantaneo, una perdita totale di potenza dal punto di vista elettrico. Al momento il problema sembra essere legato alla batteria, ma non lo sappiamo esattamente. Stiamo ancora indagando. Dobbiamo prima capire dove si sia verificato il guasto. Ma lo scenario è che dovremo certamente cambiare già un elemento della power unit".

"Un minuto prima l'auto era in funzione, poi si è spenta. Un guasto totale. Abbiamo perso immediatamente potenza, la macchina si è fermata e abbiamo visto l'incendio. La fonte dell'incendio potrebbero essere componenti molto calde che non sono state raffreddate correttamente. Abbiamo dato un'occhiata, ci sono molti danni superficiali alla macchina".

Egginton ha poi provato a fare il punto sulle componenti che saranno cambiate sulla AT03 di Gasly a partire da Jeddah, sede del Gran Premio dell'Arabia Saudita. "Stiamo ancora valutando i problemi, ma come minimo la sospensione posteriore sarà nuova. Ci saranno un sacco di cablaggi nuovi. Valuteremo la batteria, ma anche il motore termico, perché sul retrotreno è stata sparata tanta schiuma dagli estintori. Nel peggiore dei casi dovremo cambiare un elemento della power unit e il telaio".

"Tutto ciò che è collegato alla power unit o al cambio si è surriscaldato. Il fuoco era in quella zona e hanno sparato schiuma dappertutto. Quindi potremmo potenzialmente cambiare quasi tutti i pezzi e rimandarli alla fabbrica per un controllo completo", ha concluso Egginton.