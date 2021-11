F1 | Gasly: "La mia miglior qualifica del 2021"

Ormai Pierre Gasly è una conferma sulla griglia di partenza della Formula 1. Il francese ha portato ancora una volta la sua AlphaTauri davanti a vetture più blasonate rispetto alla monoposto faentina, conquistando il quinto miglior tempo al termine delle qualifiche del venerdì del Gran Premio di San Paolo.

La stagione 2021 di Gasly è di tutto rispetto: podio a Baku, costantemente in top 10 sotto la bandiera a scacchi e, nelle ultime uscite, saldamente "primo degli umani" dietro le W12 e le RB16B. Non male, per un pilota che era già stato troppo rapidamente indicato come sul viale del tramonto dopo un'esperienza infelice ed affrettata nei tempi al fianco di Max Verstappen.

E, com'era prevedibile, Gasly non usa mezzi termini una volta intervistato dai media per esprimere tutta la propria gioia. "Sono molto felice, ho fatto un giro bellissimo. Forse il migliore della stagione", dichiara il francese ai microfoni di Mara Sangiorgio di Sky Sport F1.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questa mattina è stata difficile per me perché non mi sentivo a mio agio dentro la macchina. Non è una situazione facile al venerdì mattina, soprattutto quando hai le qualifiche al pomeriggio e dopo la Sprint Qualifying", continua Gasly.

E proprio la Sprint Race è stata un tallone d'Achille per il vincitore del GP d'Italia 2020: proprio a Monza, infatti, la sua gara è durata poco meno di un km, complice una brutta uscita di pista alla curva Biassono. A Silverstone, dove il format ha esordito, Pierre non è andato oltre il dodicesimo posto sotto la bandiera a scacchi.

"Per noi è sempre difficile con la Sprint Qualifying, vediamo domani cosa potremo fare, se avremo una possibilità di fare. Non dobbiamo dimenticare che Lewis avrà una penalità da scontare sulla griglia domenica. Vedremo domani cosa potremo fare", conclude Gasly.