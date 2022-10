F1 | Gasly investigato: troppo veloce sotto bandiera rossa

Il Gran Premio del Giappone è stato sospeso dopo 3 giri a causa della grande quantità di pioggia scesa nel pomeriggio nipponico a Suzuka e dei conseguenti incidenti avvenuti pochi istanti dopo la partenza.

Carlos Sainz Jr. è stato il pilota a essere coinvolto nell'incidente più pesante: dopo aver perso il controllo della sua Ferrari F1-75 il madrileno è finito contro le barriere, rientrando in pista senza la possibilità di poter spostarsi.

La direzione gara ha prima introdotto la Safety Car e poi ha esposto la bandiera rossa. Ma prima che il gruppo di monoposto rientrasse ai box, un trattore - veicolo di recupero delle monoposto - era già fermo in pista alla Curva 12 per cercare di recuperare la monoposto di Sainz.

Gasly è stato l'ultimo pilota a passare il trattore e, via radio, ha riferito frasi molto pesanti proprio per la presenza del mezzo di recupero in pista con le monoposto ancora intente a guadagnare la pit lane.

Pochi minuti dopo l'accaduto, i commissari di gara hanno emesso un bollettino in cui hanno reso noto che indagheranno l'accaduto tra Gasly e il trattore al termine della gara.

Il bollettino spiega che Gasly sarà investigato per "Presunta violazione dell'articolo 57.2 del Regolamento Sportivo della FIA per la Formula 1, Velocità in condizioni di bandiera rossa".

La bandiera rossa è stata esposta proprio quando Gasly si stava avvicinando al trattore fermo in pista, ovvero dopo essere uscito dal tornantino. Il comunicato dei commissari, però, fa notare che l'eccesso di velocità eventuale di Gasly è riferito al giro dopo aver superato il luogo dell'incidente.

Gasly si è recato dal direttore di gara di F1, Eduardo Freitas, durante l'interruzione della corsa, ovvero dopo l'esposizione della bandiera rossa per discutere dell'accaduto. Secondo l'appendice H del Codice Sportivo Internazionale della FIA: "Nessun commissario o veicolo deve entrare nel perimetro del circuito senza permesso del controllo della gara".

Ai sensi dell'articolo 15.6 del regolamento sportivo, il direttore di gara "Deve essere in contatto radio con il direttore di gara e il presidente dei commissari sportivi in ogni momento in cui le vetture sono autorizzate a correre in pista".

"Inoltre, il direttore di gara deve avere il controllo della gara stesa e deve essere in contatto radio con tutti i commissari di percorso durante questi momenti".