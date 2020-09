Gasly in testa al Motorsport.com Italian Trophy (Ghini)

L’ACI ha lanciato l’idea molto buona, quella di un mini-campionato made in Italy con un Trofeo che sarà assegnato al pilota che avrà sommato più più punti iridati nelle tre gare italiane: Monza, Mugello e Imola.

Ma - Monza a parte - si tratta di una graduatoria dal risultato facilmente prevedibile. Sabato, nella puntata di Candido con Antonio Ghini, è nata l’idea che si basa su qualcosa di concreto e giusto: per giudicare la qualità di un pilota bisogna tenere conto anche della qualità delle sua auto.

Il Leclerc di quest’anno è lo stesso della stagione scorsa, ma i suoi risultati sono ben diversi, tanto per fare un esempio.

Ecco, quindi, che il Motorsport.com Trophy premierà il miglior pilota dei tre Gran Premi tricolori tenendo conto anche del valore delle monoposto che guidano.

Come? Facile, moltiplicando i punti presi nella classifica modiale della FIA di ogni appuntamento con un indice correlato alla classifica Costruttori del team al quale il pilota appartiene.

Ovviamente il moltiplicatore sarà uguale a 1 per i piloti Mercedes, ampiamente primi nella classifica a squadre, e salirà a 1,25 per quelli Red Bull, aggiungendo 0,25 per ogni posizione a scalare. E, dunque, i conduttori McLaren avranno un indice 1,50 che sono terzi e così via.

Così la Ferrari, quinta prima di Monza, avrebbe avuto, se un suo pilota sia fosse classificato, un moltiplicatore pari a 2 e la Williams, 3,25, che rappresenta il valore massimo.

Di qui nasce una nuova classifica dove a beneficiare in modo spettacolare di questa formula è Pierre Gasly che, con Alpha Tauri settima nel Costruttori prima di Spa, si vede moltiplicati i 25 punti ben 2,5 volte.

Sbagliato? Giusto? Poco importa, certamente interessante e divertente. Guardiamo come si presenteranno alla gara del Mugello i primi 10 di Monza mentre Verstappen, Vettel e Leclerc partiranno da zero, seppure con moltiplicatori nettamente favorevoli ai due feraristi.

Motorsport.com Italian Trophy: classifica GP d'Italia

Pilota Team Punti Moltiplicatore Totale punti

Pierre Gasly AlphaTauri 25 2,5 62,5 Carlos Sainz McLaren 18 1,5 27 Lance Stroll Racing Point 15 1,75 26,5 Lando Norris McLaren 12 1,5 18 Daniel Ricciardo Renault 8 2,5 18 Valtteri Bottas Mercedes 10 1 10 Esteban Ocon Renault 4 2,25 9 Lewis Hamilton Mercedes 6 1 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 2 2,5 5 Sergio Perez Racing Point 1 1,75 1,75

Naturalmente i moltiplicatori cambieranno dopo il Mugello in funzione della nuova classifica del mondiale Costruttori che, tra i cambiamenti dopo Monza, vede scendere la Ferrari al sesto posto e pertanto i suoi piloti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel avranno come nuovo moltiplicatore 2,25.