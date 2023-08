F1 | Gasly: "Il podio dimostra che siamo sulla direzione giusta"

Nonostante una penalità di cinque secondi all'inizio della gara, la domenica di Pierre Gasly ha riservato una grande soddisfazione, ovvero il primo podio “vero” podio stagionale, che si va ad aggiungere a quello ottenuto circa un mese fa nella sprint race di Spa, anche in quel caso in condizioni di bagnato.

Il francese in realtà ha tagliato il traguardo in quarta posizione, ma ha poi approfittato della penalità di cinque secondi di Sergio Perez rifilata per conquistare l'ultimo posto sul podio e regalare il secondo trofeo stagionale all’Alpine, che si aggiunge a quello conquistato a Monaco da Esteban Ocon.

"Ero piuttosto arrabbiato per la penalità di cinque secondi che mi era stata inflitta all'inizio della gara e pensavo: ‘Ok, ora siamo sull'1-1’, e poi, sì, ovviamente ho cercato di spingere al massimo per rimanere entro i cinque secondi, e ci sono riuscito. È stata una gara molto lunga. È stata molto impegnativa dall'inizio alla fine ed è stata eseguita alla grande da tutti i ragazzi. È ovviamente molto soddisfacente quando si ottiene una ricompensa per il lavoro che tutti noi stiamo svolgendo in squadra", ha dichiarato il pilota dell’Alpine durante le interviste.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alpine

Sapendo di dover prendere il via della corsa fuori dalla zona punti, Gasly è stato uno dei primi a puntare sulla scelta di passare alle intermedie, sapendo che quella decisione avrebbe potuto cambiare il corso della sua gara. Una scelta che ha pagato, perché gli ha permesso di guadagnare tanti secondi su coloro che, invece, non si erano fermati, recuperando oltretutto la posizione anche su Charles Leclerc, rimasto fermo in piazzola in quanto non erano pronte le sue gomme: “Sapevamo che saremmo partiti fuori dai punti e che stava arrivando la pioggia. Ho fatto una buona partenza e all'uscita dell'ultima curva ho visto la pioggia, ho visto l'intensità e ho visto l'opportunità e la ricompensa. Così l'ho chiamata subito”.

“E ha funzionato davvero bene. Così ci siamo messi in una buona posizione. Poi mancavano 71 giri, sapevo sarebbe stata una giornata lunga. Ma la sensazione è stata ottima, anche se abbiamo avuto una penalità di cinque secondi, che non è stata il massimo e ci ha fatto tornare dietro a Carlos [Sainz], che poi abbiamo dovuto superare. Tutto sommato, però, abbiamo avuto un ottimo passo, buone scelte da parte del team e una buona strategia. Sono quindi felice di iniziare questa seconda parte della stagione in questo modo".

"È stata probabilmente la gara più impegnativa dell'anno", ha dichiarato. "Ci sono stati molti ostacoli, molti momenti in cui avremmo potuto sbagliare, ma come squadra abbiamo cercato di massimizzare la situazione.

"Per questo sono molto soddisfatto e orgoglioso della squadra, perché non siamo stati molto fortunati. Ma bisogna continuare a provarci, a guardarsi intorno e a vedere le aree in cui si può migliorare, ed è quello che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare la vettura e a lavorare in questo modo fino alla fine dell'anno. Sono contento di vedere che le cose stanno andando al loro posto all'interno della squadra, stiamo imparando a lavorare sempre meglio insieme. Sta andando nella giusta direzione e lo abbiamo dimostrato anche oggi".

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Alpine

Per Gasly si tratta del primo podio dal Gran Premio dell'Azerbaijan del 2021, dato che nel 2022 l’AlphaTauri non aveva la medesima competitività dell’anno precedente, rendendo di fatto impossibile pensare di puntare a un trofeo. Quest’anno, nonostante tanti alti e bassi, l’Alpine in più occasioni ha dimostrato di poter fare degli exploit: “Credo che quest'anno ci siamo andati vicini a Monaco, correndo in terza posizione, ma è stata chiaramente un'occasione persa con una sosta extra che non era necessaria. Ma è un tipo di stagione in cui devi continuare a provare e riprovare, e ci sarà un momento in cui le cose faranno click e oggi è successo".

Tra gli alti c’è stato anche il podio nella sprint di Spa-Francorchamps, dove Gasly è arrivato terzo sfruttando bene la situazione. Tuttavia, chiaramente il francese ha sottolineato come il terzo posto nella gara della domenica abbia tutt’altro sapore: "Il terzo posto di Spa non ha avuto lo stesso significato. Ovviamente è stato un terzo posto, ma si tratta di una sprint e non sono salito sul podio. Questa volta è andata molto meglio e spero di poter continuare a lavorare con i ragazzi".

“Oggi è stata probabilmente la giornata più divertente di tutta la stagione. È stato molto emozionante lottare per queste posizioni. C'erano decisioni importanti da prendere, ma tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro”. Ciò in parte rappresenta anche un piccolo riscatto per i tanti bassi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, tra errori, episodi e opportunità sprecate che non hanno permesso di raccogliere risultati adeguati al potenziale della monoposto.

"Sono contento perché dall'inizio dell'anno non siamo stati molto fortunati e abbiamo avuto a che fare con situazioni sfortunate in molte occasioni che ci sono costate dei punti e hanno creato un po' di frustrazione. Ma bisogna tenere la testa bassa e cercare sempre di migliorare quello che si può e oggi ha dato i suoi frutti. Quindi, grandi congratulazioni ai ragazzi ed è un ottimo modo per ricominciare la seconda parte dell'anno".