Gasly e Latifi cambiano scocca su AlphaTauri e Williams

Il rogo durante la seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo ha richiesto la sostituzione del telaio della Alpha Tauri di Pierre Gasly.

La monoposto del francese è andata a fuoco a causa di un black-out che ha generato un incendio nel retrotreno della AT01: quando i commissari della pista di Portimao hanno domato le fiamme con gli estintori, la vettura aveva già subito danni importanti, tanto che sono stati sostituiti sia la scocca che la power unit Honda.

Pierre non andrà in penalità perché unità giapponese montata ieri era una di quelle dismesse per la gara: Gasly, infatti, disporrà del motore 3 tanto per le libere di questa mattina che per il resto del weekend di gara in Algarve.

Anche la Williams ha dichiarato di aver sostituito il telaio sulla FW43 di Nicholas Latifi: il canadese si lamentava del comportamento della sua macchina sui saliscendi di Portimao e ad un’accurata analisi sarebbe emersa una piccola crepa nella scocca che ha consigliato la squadra di procedere alla sostituzione, partendo dal terzo telaio nudo che i team si portano dietro come scorta.