F1 | Gasly: "Dobbiamo rivedere il motivo per cui siamo rientrati"

Partito dalla settima posizione in griglia con le gomme dure, Gasly è risalito in classifica man mano che gli altri si fermavano ai box, e al 44° giro si trovava in terza posizione.

Su e giù per la pitlane, i piloti sono stati informati dell'arrivo della pioggia, ma piuttosto che far aspettare Gasly per passare direttamente alle gomme intermedie, il team lo ha fatto rientrare per montare le gomme medie solo pochi giri prima che iniziasse il temporale che ha colpito l'ultimo terzo di gara.

È stato quindi costretto a fare una seconda sosta mentre la pioggia si intensificava e a passare alle intermedie, ricadendo in quella settima posizione che occupava in precedenza.

Pur essendo contento di vedere il compagno di squadra Esteban Ocon finire terzo, Gasly ha ammesso di essere frustrato per come si è concluso il suo pomeriggio.

"Devo dire che sono deluso e confuso per la mia gara, perché quando eravamo in terza posizione sapevamo che stava arrivando la pioggia. Ero nella posizione perfetta per rimanere allungare ancora il mio stint", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di parlare della gara.

"Ho fatto la chiamata via radio, volevo rimanere in pista e approfittare delle condizioni. Poi abbiamo fatto un pit stop e due giri dopo è arrivata la pioggia. Dobbiamo rivedere il motivo per cui siamo rientrati, perché c'erano in palio P3 e P4 per la squadra e ci sarebbero stati un bel po' di punti in più".

"Ma, ancora una volta, non voglio mostrare troppa frustrazione, è comunque una bella giornata per tutta la squadra con il podio, ma abbiamo un paio di cose da migliorare, e lo faremo per la prossima volta".

Gasly ha ammesso che rimanere in pista quando l'asfalto si è bagnato è stato molto difficile.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"È stato emozionante", ha detto. "Ci sono stati un paio di momenti importanti, devo dire che il grip era estremamente basso. Scarsa visibilità, bandiere blu, dovevo passare tra le auto e i detriti qua e là".

"La vernice su un paio di attraversamenti pedonali erano orrenda, per cui anche in quinta marcia si rischiava di slittare su per la salita. È stato molto difficile, ma mi ha ricordato l'anno scorso all'inizio della gara. È stato divertente".

Quando gli è stato domandato se fosse pericoloso, ha risposto: "Penso che ci sia stato un giro in cui, scendendo verso la curva 5, ho pensato: 'Sta per succedere qualcosa di brutto'. Dipendeva dalla zona della pista, alcune aree si stavano asciugando ed avevano chiazze asciutte, mentre altre erano molto, molto bagnate".

"Il problema, in questo caso, è che si usa la gomma sulle aree asciutte della pista, e quando si arriva alle aree molto bagnate, sembra che le gomme siano mezze slick e diventa molto difficile".

"Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, infilandoci tra le due Ferrari, ma c'erano almeno tre posizioni che avremmo potuto ottenere con una strategia migliore".

"Ma lo valuteremo e comunque è stata una giornata molto positiva per la squadra in termini di prestazioni, la migliore di tutto l'anno, quindi speriamo di poter ripartire da lì".