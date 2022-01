F1 | Gasly: "Il 2021 è stata la mia miglior stagione"

In una stagione 2021 caratterizzata dall’intenso duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, è passato in secondo piano il campionato di altissimo livello disputato da Pierre Gasly.

Il francese, dopo la disastrosa esperienza in Red Bull, è riuscito a ritrovarsi da quando è tornato in AlphaTauri e quest’anno ha ottenuto un bottino complessivo di 110 punti che gli hanno consentito di chiudere in nona posizione in classifica davanti ad un due volte campione del mondo come Fernando Alonso.

Le performance di Gasly, inoltre, hanno consentito al team di Faenza di restare in lotta con la Alpine per la quinta piazza nel Costruttori sino all’ultimo appuntamento stagionale. Se Tsunoda avesse fornito un maggior apporto nella prima fase della stagione, con tutta probabilità l’AlphaTauri sarebbe riuscita a scavalcare la scuderia transalpina in campionato.

In attesa che inizia la nuova stagione, Gasly ha voluto tirare le somme di un 2021 che lo ha visto confermarsi come uno dei top driver attualmente presenti in griglia. Il vincitore del GP di Monza 2020 ha sottolineato come l’essere il pilota di riferimento nella squadra gli abbia dato maggiori responsabilità oltre a farlo crescere ulteriormente.

“Con l’arrivo in squadra di un rookie come Yuki Tsunoda ho avuto io la responsabilità di indirizzare lo sviluppo della vettura, e sento di aver imparato qualcosa in più da un punto di vista tecnico visto il mio maggior coinvolgimento”.

“Credo che la nostra vettura fosse più performante in qualifica più che sul passo gara, ma penso che abbiamo fatto un notevole passo avanti sia da un punto di vista di set-up che di potenziale da estrarre”.

Rispetto al 2020, lo scorso anno il francese non è riuscito mai a mettere piede sul gradino più alto del podio, ma Gasly ha ammesso di aver avuto una maggior costanza di rendimento ed aver ridotto al minimo gli errori.

“Penso che questa stagione sia stata quella più consistente da quando sono in Formula 1. Ho provato a ridurre gli errori e sfruttare ogni opportunità che mi si è presentata. Anche da questo punto di vista credo di aver fatto dei progressi”.

Pierre ha infine ammesso come aver disputato una seconda stagione intera con lo stesso team sia stato un elemento fondamentale per le ottime performance viste nel 2021.

“Aver avuto la possibilità di restare per il secondo anno consecutivo con la stessa squadra è stato un elemento chiave per me. È un qualcosa che non mi era mai accaduta in precedenza e questo ha contribuito a sviluppare sia un miglior rapporto con gli ingegneri, capendo meglio ciò di cui avevamo bisogno a vicenda, sia con la vettura”.