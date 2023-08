F1 | Full Throttle-The Schumacher Collection: all'asta 160 cimeli

Quando Michael Schumacher indossò per la prima volta il casco e salì su una Formula 1, il tedesco era già un astro nascente. Gli spettatori si sono goduti il giovane pilota mentre diventava rapidamente una forza della natura, andando a dominare il livello più alto del motorsport con scuderie del calibro di Benetton, Ferrari e Mercedes-Benz.

La sua eredità lasciata nel motorsport è davvero innegabile e "Full Throttle – The Schumacher Collection" rappresenta una selezione accurata di 160 oggetti provenienti da una brillante carriera, raccolti in 30 anni in una collezione privata giapponese; le offerte per l'asta su rmsothebys.com cominceranno dal 16 agosto al 6 settembre 2023.

Asta Michael Schumacher RM Sotheby's Photo by: RM Sotheby's

Le perle

Il casco Bell della Benetton F1 del 1994 - Confermato da un Certificato di Autenticità Bell e indossato da Schumacher quando ha corso per il team tricolore nel Campionato del Mondo di Formula 1 del 1994 - il suo primo anno da Campione con otto vittorie e sei pole position - e che vide la Benetton giungere seconda nel Campionato Costruttori è stimato tra $ 40.000 e $ 60.000.

C'è anche una bottiglia di champagne Moet di Formula 1 del 1989 firmata da Ayrton Senna e Alain Prost: un oggetto davvero speciale valutato tra i $ 5.000 e i $ 10.000.

Non poteva mancare il casco Schuberth di Schumacher indossato per la Scuderia Ferrari Formula 1 nel 2002, certificato da Jens Munser Designs come esempio autentico; questo casco è stato consegnato il 4 luglio 2002, anno della vittoria del campionato, ed è stato utilizzato nei Gran Premi di Giappone e Ungheria. A Suzuka il tedesco era in pole position, segnò il giro più veloce in gara e vinse. In Ungheria si qualificò 2°, fece il record sul giro in gara e concluse in piazza d'onore. La stima per questo casco è tra i $ 20.000 e i $ 25.000.

A seguire ecco una tuta da corsa Scuderia Ferrari OMP Formula 1 del 2003 autografata da Michael, indossata il 14 settembre 2003 al Gran Premio d'Italia, dove Schumacher si qualificò in pole position e finì 1° dopo aver fatto segnare il giro più veloce. Anche quell'anno conquistò il Mondiale e il prezzo si aggira tra i $ 12.000 e i $ 15.000.

C'è pure un casco Schuberth Scuderia Ferrari Formula 1 del 2001, anche questo certificato da Jens Munser Designs come autentico, dell'annata in cui 'Schumi' si laureò Campione; consegnato il 22 gennaio 2001, è stato utilizzato nei Gran Premi di Australia, Malesia e Brasile, dove il ferrarista realizzò pole position, vittoria e giro più a Melbourne, per poi ripetersi a Sepang, mentre ad Interlagos arrivò pole e 2° posto. La visiera è firmata e la stima è tra $ 20.000 e $ 25.000.

Asta Michael Schumacher RM Sotheby's Photo by: RM Sotheby's

Primi 10 lotti

1991: Michael Schumacher Replica Arai Jordan-Ford Casco Formula 1 $ 40.000 - $ 60.000

1994: Casco Michael Schumacher Bell Benetton Formula 1 $ 40.000 - $ 60.000

2001: Michael Schumacher Casco Schuberth Scuderia Ferrari Formula 1 $ 40.000 - $ 60.000

1990: Michael Schumacher Casco Arai West WTS Racing tedesco Formula 3 $ 30.000 - $ 50.000

1991: Casco Michael Schumacher Shoei Benetton Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

1993: Casco Michael Schumacher Bell Benetton Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

1993: Casco Michael Schumacher Bell Benetton Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

1995: Casco Michael Schumacher Bell Benetton Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

2003: Michael Schumacher Casco Schuberth Scuderia Ferrari Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

2004: Michael Schumacher Casco Schuberth Scuderia Ferrari Formula 1 $ 30.000 - $ 40.000

Asta Michael Schumacher RM Sotheby's Photo by: RM Sotheby's