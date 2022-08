F1 | Fraboni: "Spa? Serve un test di durata speciale per il motore"

La Ferrari gira pagina: vuole dimenticare i mal di pancia dell’Ungheria e dopo la sosta estiva torna in pista nell’Università della F1 che per i piloti è Spa-Francorchamps, teatro del GP del Belgio.

Luigi Fraboni, bolognese di 53 anni, è uno dei motoristi di esperienza che fa parte del gruppo di Enrico Gualtieri. È Head of Power Unit Operations and Electronics e tocca a lui introdurre una delle piste nelle quali i motori restano in pieno dall’Eau Rouge fino alla Chicane di Les Combes per un tempo stimato di circa 23 secondi!

Luigi Fraboni, Ferrari Photo by: Ferrari

Luigi ci racconti il tuo ruolo, come sei arrivato in Ferrari e da dove arriva la tua passione per il motorsport?

“Il gruppo che coordino si occupa dei montaggi di motore termico, turbo, batterie, motori elettrici e componenti elettronici. Inoltre seguo le sale prova dove vengono testati i vari componenti power unit per performance ed affidabilità nelle prove di durata. Qui si fanno anche i rodaggi delle varie unità che poi saranno utilizzate in pista”.

“C’è poi il gruppo pista (con i team clienti) che si occupa di preparare e gestire le power unit per la gara. La passione per le corse automobilistiche e la Ferrari l’ho avuta sin da bambino quando ho avuto la fortuna di poter visitare la vecchia sede della Scuderia Ferrari nell’anno del Mondiale 1979. Fu una esperienza incredibile che ricordo ancora come fosse ieri".

"Alla fine dell’Università in ingegneria ho avuto la possibilità di fare la tesi nel gruppo motori della Gestione Sportiva Ferrari e, dopo una breve esperienza di lavoro in un’altra azienda, quando da Maranello mi hanno chiamato per offrirmi un posto di lavoro non ci ho pensato nemmeno un attimo e ho accettato con grande entusiasmo”.

Quali sono le caratteristiche della pista di Spa-Francorchamps?

“Il circuito di Spa-Francorchamps è un classico della Formula 1 e sicuramente uno tra i più amati sia dai piloti che dal pubblico. È un circuito con caratteristiche uniche perché ha rettilinei molto lunghi uniti a curve sia di media che bassa velocita. È sempre molto difficile trovare il giusto bilancio così come il carico aerodinamico ottimale”.

“Sarà molto importante fare tutti i test necessari nelle sessioni di prove del venerdì per poter trovare il compromesso giusto tra velocità massima in rettilineo, penalizzando quella in curva, o viceversa. Un’altra variabile molto importante è la pioggia, qui molto frequente e di difficile fare delle previsioni: può influenzare le scelte di setup fatte dai team oltre a rendere imprevedibili le sessioni di qualifica e la gara”.

Panoramica dell'Eau rouge Photo by: Erik Junius

“La curva sicuramente più affascinante è l’Eau Rouge-Raidillon, la Esse in salita ad altissima velocità e senza visibilità in uscita. Sarà interessante vedere come si comporteranno in quel punto le monoposto della nuova generazione”.

Questa è una delle piste sulle quali la power unit è più sfruttata…

“Quello di Spa-Francorchamps è un circuito molto severo per l’affidabilità della power unit. È il più lungo della stagione e di solito i chilometraggi fatti nel weekend sono tra i più alti. Ci sono rettilinei molto lunghi che mettono a dura prova tutti i componenti e richiedono un’omologazione specifica di durata al banco”.

“Sotto il profilo della performance è la pista – insieme Monza – dove la potenza del motore ha il maggior effetto sul tempo giro e in contemporanea anche quella sulla quale la gestione dell’energia ha un’incidenza elevata sulle prestazioni sul risultato finale, specie in qualifica”.

“I vari saliscendi, e in particolare quello di Eau Rouge-Raidillon possono essere critici per i vari impianti di raffreddamento e lubrificazione della power unit sui quali può essere necessaria qualche calibrazione specifica da testare nelle sessioni del venerdì”.