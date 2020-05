Formula 1: 19 Gran Premi nell'ultima bozza del calendario 2020

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Liberty Media sta cercando di arrivare al definitivo elenco di gare che andranno a comporre la stagione 2020 di Formula 1, martoriata dall'epidemia di Coronavirus.

Nell'ultima bozza di cui si è parlato i Gran Premi diverrebbero addirittura 19, dunque uno in più rispetto a quelli che si augurava Chase Carey, il quale ha sempre detto che sarebbe stato felice di organizzarne 15-18.

Nonostante si sia sempre lavorato dietro le quinte per il ritorno di Zandvoort, le restrizioni dovute al Covid-19 e altri problemi organizzativi impedirebbero all'Olanda di essere fra gli appuntamenti, così come Singapore.

Entrambe le gare sono in odore di cancellazione definitiva, andando ad aggiungersi a quelle di Australia, Monaco, Francia e Canada, che rivedremo solo nel 2021.

"Allo stato attuale sembra che si vada verso lo spostamento al 2021 per Zandvoort - ha ammesso un portavoce dell'evento a Motorsport.com - Ancora non è ufficiale, la speranza è comunque di avere un vaccino e che le cose si sistemino".

Per quanto riguarda altre tappe, sembra che i promoter abbiano preferito cercare di portare avanti la questione evitando di dover incorrere in pagamenti di multe salatissime per la cancellazione.

Come noto, per il momento i piani sono di cominciare a porte chiuse in Austria col doppio appuntamento del Red Bull Ring, seguito dalle due gare di Silverstone; nel Regno Unito ci sono però ancora parecchi dubbi sulle possibilità di svolgere un evento del genere (anche senza pubblico), per cui si sta pensando ad una sostituzione con Hockenheim, che già si era offerta di ospitare il circus.

Ad agosto l'Ungheria proverà a mantenere il suo impegno, mentre la Spagna sta cercando di recuperare il suo GP subito prima di Belgio e Italia con preferenza fine mese, come ha confermato a Motorsport.com una fonte di Barcellona.

A Monza terminerebbe il tour Europeo, trasferendosi poi in Azerbaijan (che eredita la data di Singapore), seppur da Baku facciano presente che bisogna chiarire la situazione legata al Covid-19 prima di allestire il tracciato cittadino.

"Non possiamo impegnarci ufficialmente ad ospitare la gara fino a quando non sarà chiaro il tutto legato al Coronavirus", ha ammesso il promoter Arif Rahimov a Motorsport.com.

Dopo Baku c'è la Russia a fine settembre, proseguendo con Cina e Giappone in ottobre assieme agli Stati Uniti. Austin però è ancora in dubbio per via del pagamento che l'autodromo effettua per avere la F1, utilizzando i fondi che lo stato del Texas ricava in parte dai visitatori, il che non avrebbe molto senso pensando ad una gara a porte chiuse.

Per conlcudere, trasferte in Messico e Brasile in novembre, mese nel quale si farà un tentativo di recupero anche della novità del Vietnam, anticipando il finale caratterizzato dalla doppia gara in Bahrain e quella conclusiva di Abu Dhabi.

Calendario 2020 di F1, ultima bozza

5 luglio: Red Bull Ring

12 luglio: Red Bull Ring "2"

26 luglio: Silverstone (o Hockenheim)

2 agosto: Silverstone "2" (o Hockenheim)

9 agosto: Hungaroring

23 agosto: Barcellona

30 agosto: Spa-Francorchaps

6 settembre: Monza

20 settembre: Baku

27 settembre: Sochi

4 ottobre: Shanghai

11 ottobre: Suzuka

25 ottobre: Austin

1 novembre: Messico

8 novembre: Interlagos

22 novembre: Vietnam

29 novembre: Bahrain

6 dicembre: Bahrain "2"

13 dicembre: Abu Dhabi