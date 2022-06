F1 | Altro cambio format: i piloti tornano a parlare al giovedì

A partire dal prossimo Gran Premio di Gran Bretagna il weekend di Formula 1 subirà un cambiamento di format relativo alle attività media. Dopo aver introdotto ad inizio stagione il weekend pianificato su tre giorni, al fine di contenere il più possibile la durata delle trasferte, la FIA ha preso atto dei pareri negativi arrivati dai media in merito alle conferenze stampa organizzate la mattina di venerdì.

Le due sessioni di prove libere, programmate subito dopo, toglievano di fatto molto spazio alle conferenze dei piloti, vista la priorità dei risultati emersi al termine di FP1 e FP2.

La Federazione Internazionale ha fatto marcia indietro e dal weekend di Silverstone si tornerà al vecchio format, con il ritorno alle attività media nel pomeriggio di giovedì. Le conferenze FIA vedranno presenti 10 piloti (divisi in due gruppi da 5) ed inizieranno 23 ore prima del via della sessione FP1, come da regolamento. Le prime prove libere a Silverstone sono in programma venerdì alle 13, determinando l’ora d’inizio delle conferenze stampa alle 14 di giovedì.

Ai piloti che non saranno selezionati per la conferenza, la FIA ha chiesto di essere a disposizione per una sessione media che sarà gestita dalle rispettive squadre.

Quasi tutti i team sono tornati ad organizzare incontri nelle proprie hospitality, ripristinando quello che era l’abituale lavoro pre-covid. Le uniche squadre che mantengono ancora restrizioni d’accesso sono Mercedes e Red Bull.