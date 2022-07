F1 | Fondi flessibili e porpoising: linea dura della FIA

In seguito alle lamentele dei piloti sulle implicazioni per la sicurezza dovute ad un eccessivo saltellamento delle monoposto, l'organo di governo ha introdotto una serie di misure volte a cercare di sradicare il fenomeno.

A partire dal Gran Premio del Belgio è prevista l'introduzione di una Metrica di Oscillazione Aerodinamica (AOM) che i team non potranno superare. Inoltre, per garantire che l'AOM si applichi a tutti i concorrenti in egual misura, la FIA sta introducendo anche misure che metteranno fuori legge gli espedienti con cui alcuni team riuscirebbero a far flettere i loro fondi e le loro tavole per migliorare le prestazioni.

Mentre alcuni team hanno accolto con favore l'intervento della FIA, altri si sono mostrati infastiditi da queste azioni e ritengono che l'organo di governo non abbia il diritto di imporre ai team il set up delle vetture.

Inoltre ci si è chiesti se la FIA debba o meno prendere provvedimenti in merito al porpoising, ora che il problema non è stato più un fattore predominante nelle ultime gare.

La questione è stata discussa nella giornata di giovedì in una riunione del Comitato tecnico consultivo della F1 in cui la FIA ha chiarito che la sua posizione sulla questione che è rimasta invariata nonostante le critiche dei team.

In una dichiarazione, la Federazione ha affermato di essere assolutamente decisa a considerare il porpoising una "questione di sicurezza significativa", per cui non ci può essere alcun cambiamento di direzione nei suoi piani.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"È responsabilità e prerogativa della FIA intervenire per questioni di sicurezza e il motivo per cui i regolamenti consentono di adottare tali misure è proprio quello di permettere di prendere decisioni senza essere influenzati dalla posizione competitiva in cui si trovano i singoli team”.

Sebbene il problema del porpising non sia stato prevalente nelle ultime gare, la FIA ritiene che questo fattore sia dovuto più che altro alle caratteristiche dei tracciati dove si è corso ultimamente, e ci sono sedi in calendario, come Budapest, Spa e Singapore, in cui il problema potrebbe ripresentarsi con forza.

La FIA teme inoltre che, con i miglioramenti apportati dai team alle loro vetture 2023, l'aumento della deportanza possa causare maggiori problemi l'anno prossimo. Per questo motivo si sta attenendo a un piano in due punti nel tentativo di risolvere il problema.

A partire dal Gran Premio del Belgio, la Federazione ha ribadito che l'AOM diventerà obbligatorio, ma i team potranno utilizzare la metrica a partire dal GP di Francia del prossimo weekend per comprenderla meglio.

Inoltre, la FIA imporrà un irrigidimento dei pattini delle vetture dopo che era emerso come i team li avessero abilmente resi mobili per evitare che si consumassero.

Saranno apportate modifiche anche al modo in cui vengono misurati i listelli così da garantire che i team non utilizzino pattini che scompaiono per superare i controlli post-gara dopo aver consumato altre aree del fondo.

La FIA ha anche delineato, in seguito ai suggerimenti dei team, le modifiche al regolamento tecnico per il 2023.

Si tratta di un innalzamento di 25 mm dei bordi del fondo, di un innalzamento della gola del diffusore sotto il fondo, dell'introduzione di test di deflessione laterale del fondo più severi e dell'uso di un sensore più preciso per quantificare l'oscillazione aerodinamica.

Tutte le misure di cui sopra devono essere presentate con urgenza al Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA per la ratifica in modo che i team possano mettersi al lavoro sui progetti rivisti per il 2023.

La tavola di legno Photo by: Giorgio Piola