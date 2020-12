Fondi 2021: la Haas propone un flap, la Red Bull un deviatore di flusso

Non c’è stata solo la Ferrari a fare esperimenti aerodinamici in vista del 2021. Oltre alla squadra del Cavallino, anche Red Bull, Renault e Haas hanno lavorato nelle prove libere del GP di Abu Dhabi per raccogliere dati sul nuovo fondo che davanti alle ruote posteriori dovrà rinunciare a una porzione di marciapiede con un taglio diagonale che inizierà a 1800 millimetri dall’asse anteriore e si protenderà per 175 millimetri verso l’interno davanti alla ruota posteriore.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, dettaglio del fondo 2021 con i generatori di vortice e i deviatori di flusso Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Haas sulla VH-20 ha portato un fondo tagliato che è dotato davanti alla ruota posteriore di un piccolo profilo alare che è ancorato alla bandella verticale che c’è per orientare i flussi in modo da ridurre il tyre squirt.

Haas F1 Team VF-20 confronto del fondo 2020 con quello 2021 nel tondo Photo by: Giorgio Piola

Nel bordo d’uscita c’è anche la curvatura del bordo verso l’alto, mostrando una soluzione simile a quella che la Ferrari aveva proposto in Portogallo. La sensazione è che i due team collaborino nello sviluppo di concetti utili al prossimo campionato.

La Red Bull ha riproposto la soluzione vista a Portimao, ma sulla RB16 è apparso un deviatore di flusso svergolato che ha l’obiettivo si spostare i filetti all’esterno della ruota posteriore: i team, quindi, non si sono limitati a raccogliere informazioni sulla perdita di carico, ma hanno cominciato a mettere in pista soluzioni per recuperare la downforce mancante.

Red Bull Racing RB16, dettaglio del fondo 2021 con il generatore di vortice Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La Renault ha preso confidenza con le regole 2021, ma il fondo della R.S.20 è sembrato ancora nella prima fase embrionale. La squadra di Enstone ha avuto un crescita consistente nelle prestazioni degli ultimi GP e la seconda fila ottenuta dai due piloti alla conclusione della terza sessione di prove libere testimonia come la crescita non sia affatto casuale.