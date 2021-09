F1 fissa a Imola, Bonaccini: "A breve risposte, spero positive"

Il ritorno fisso della Formula 1 ad Imola sembra essere sempre più vicino.

Come Motorsport.com aveva riportato qualche giorno fa, il Gran Premio dell'Enzo e Dino Ferrari non è ancora stato inserito ufficialmente nel calendario provvisorio del circus, ma pare che i presupposti per la terza apparizione di fila ci siano tutti.

Ulteriore conferma che ciò possa avvenire l'ha data nella giornata di oggi il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Il modenese era a Bologna per la presentazione della mostra “Azzurra, la grande storia della nazionale”, una sorta di museo itinerante per le città con cimeli dei grandi dell'Italia del calcio di ieri e oggi.

Durante la conferenza stampa, Bonaccini ha rivelato che il traguardo per riavere Imola in F1 appare sempre più vicino.

"Come Regione, l'Emilia Romagna da alcuni anni è riuscita ad avere manifestazioni sportive di alto livello, e presto spero che potremo avere il circuito di Imola come tappa fissa del Mondiale di Formula 1".

"Abbiamo sensibilizzato il Governo con una articolata proposta in merito a quanto fatto con il GP del Made in Italy ad ottobre 2020 e ad aprile 2021. L'idea è quella che sia una tappa fissa dal 2022 per gli anni a venire".

L'accordo con Liberty Media si protrarrebbe fino al 2025, cosa che garantirebbe all'Italia una doppia data assieme a Monza che mancava con sicurezza ormai da anni.

"Spero che a breve arrivino risposte positive in merito, sarebbe un traguardo storico e straordinario, una grande soddisfazione per tutti i tifosi e i cittadini, e soprattutto per il territorio imolese ed emiliano-romagnolo", conclude Bonaccini.

Miami conferma la data di maggio 2022

Nel frattempo i promotori del Gran Premio di Miami hanno annunciato che la prima gara di Formula 1 nella città statunitense si svolgerà nel weekend del 6-8 maggio 2022.

L'evento avrà luogo intorno all'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins di NFL, sul tracciato cittadino ribattezzato Miami International Autodrome.

"Abbiamo lavorato duramente per creare una pista che sia di grande divertimento per i fan - ha detto Tom Garfinkel, socio dirigente del Gran Premio di Miami - C'è stato un enorme entusiasmo e attesa per questo evento, e siamo felici di poter annunciare la data in modo che la gente possa iniziare ad organizzarsi".

Richard Cregan, AD del GP, ha aggiunto: "Sono sicuro che tutti gli addetti ai lavori della Formula 1 e i fan di questo sport resteranno stupiti da ciò che vedranno il prossimo maggio".

"La costruzione del circuito sta procedendo in linea con le aspettative, e ora che abbiamo la nostra data confermata con la Formula 1, possiamo rivelare più del dettaglio anche ciò che avverrà come evento di contorno".

"Questa sede è già nota per aver regalato esperienze indimenticabili per eventi come il Super Bowl e il Miami Open. Non vediamo l'ora di abbracciare un'occasione completamente nuova con un altro sport mondiale".